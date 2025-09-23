scorecardresearch
 

सभी के लिए शुरू हुई Amazon-Flipkart सेल, आधे से भी कम दाम में मिलेंगे कई सामान

Amazon और Flipkart पर साल की बड़ी सेल का ऐलान हो चुका है. जहां ऐमेजॉन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल है, वहीं फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल है. दोनों ही प्लेटफॉर्म पर कई बेहतरीन डील्स, ऑफर्स और डिस्काउंट आदि देखने को मिलेंगे.इस दौरान बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे. इलेक्ट्रोनिक्स एंड असेसरीज पर 80% तक का ऑफ मिलेगा.

Amazon और Flipkart पर सेल हुई शुरू. (File Photo: Unsplash.com)
Amazon-Flipkart प्लेटफॉर्म पर सेल शुरू हो चुकी है. दिवाली से पहले शुरू होने वाली इस सेल का कई लोगों को इंतजार था. दोनों ही ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म डील्स और ऑफर्स को अनवील हो चुकी हैं. ऐमेजॉन पहले ही कुछ कैटेगरी पर 80 परसेंट डिस्काउंट तक का ऐलान कर चुका है. 

ऐमेजॉन और फ्लिपकार्ट सेल के दौरान स्मार्टफोन, एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज और कई कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स को सस्ते में खरीदा जा सकेगा. Nothing Phone 3 जैसे स्मार्टफोन की कीमत आधी से भी कम कर दी गई है. 

मोबाइल एंड असेसरीज पर ऑफर्स 

फ्लिपकार्ट और ऐमेजॉन सेल के दौरान मोबाइल असेसरीज पर बंपर ऑफर दिया जा रहा है. इयरफोन, TWS, चार्जर एडेप्टर आदि को काफी सस्ते दाम में खरीद सकेंगे. 

iPhone पर मिल रहा खास ऑफर 

Flipkart Sale शुरू होने से पहले ही iPhone 16 की कीमत चर्चा में थीं. अब कंपनी ने फाइनली डील्स को अनवील कर दिया है. iPhone 16 में ऐपल इंटेलीजेंस के फीचर मिलते हैं. इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा दिया है. इसके अलावा iPhone 15 और iPhone 14 पर भी डील्स मिल रही हैं. 

यह भी पढ़ें: वायरल हुआ जुगाड़, iPhone 12 Pro को बना दिया iPhone 17 Pro Max!

कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स पर ऑफर 

ऑनलाइन सेल के दौरान कंज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स सेल के दौरान काफी अच्छा ऑफर मिल रहा है. यहां टीवी, AC, फ्रिज और रूम हीट आदि मौजूद हैं. सेल के दौरान आप होम एप्लाइसेंस कैटेगरी के भी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं. 

और भी कईं डील्स 

ऑनलाइन सेल्स के दौरान और भी कई प्रोडक्ट पर डील्स मिल रही हैं. सेल पर आप अपने लिए कपड़े, घर के लिए फर्नीचर या डेकॉरेशन का सामान खरीद सकेंगे. 

यह भी पढ़ें: आपकी उंगली छोटी कर रहा है स्मार्टफोन, 99 परसेंट लोग कर रहे ये गलती

मिल रहे हैं बैंक ऑफर्स 

Amazon-Flipkart की सेल में बैंक ऑफर्स भी मिलेंगे. दोनों ही प्लेटफॉर्म पर 10 परसेंट तक का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. Amazon India पर  SBI के कार्ड की मदद से ऑफर्स का फायदा मिलेगा. वहीं, Flipkart पर आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का कार्ड यूज करके 10 परसेंट का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. 

