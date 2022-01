App Quiz: Amazon आपको दे रहा है 30 हजार रुपये जीतने का मौका, बस करना होगा ये काम

Amazon आपको इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon पर हर रोज ऐप क्विज का आयोजन किया जाता है. इसके सभी सवालों के सही जवाब देकर आप Amazon Pay में इनाम जीत सकते हैं. आज यानी 7 जनवरी को सभी पांच सवाल के सही जवाब देने पर आप लकी विनर हो सकते हैं. विनर बनने पर आपको 30,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा.

ये प्राइज आपके Amazon Pay बैलेंस में दिया जाएगा. इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको 5 सवालों के जवाब देने होंगे. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. Amazon app quiz में सवाल जेनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स पर बेस्ड होते हैं.

आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये ऐप ओनली क्विज है. इसमें भाग लेने के लिए आपको ऐप अपने फोन में डाउनलोड करना होगा. Amazon ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है.

ऐसे खेलें क्विज

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें अपने अकाउंट से लॉगिन कर लें. इसके बाद ऐप में फन जोन सेक्शन में जाएं. इसे आप सर्च करके भी सीधे ओपन कर सकते हैं. फन जोन ओपन के बाद आपको तीसरे सेक्शन में रेड कलर का बैनर दिखेगा. इसमें आंसर और विन लिखा होगा. इस पर क्लिक करके आप क्विज खेल सकते हैं.

ये क्विज पूरे दिन तक के लिए वैलिड होता है. इसमें ज्यादातर एक ही विनर होते हैं. विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कल यानी 8 जनवरी को बताया जाएगा. यहां पर आपको आज के सभी सवाल और उसके जवाब बता रहे हैं.

आज का पहला सवाल

1. The son of which dictator is now running for president in Libya?--इसका जवाब है Muammar-al-Gaddafi.

बाकी के सवाल और उसके जवाब

2. Which international train used to operate between the stations of Bhagat Ki Kothi in Jodhpur & Karachi in Pakistan?--Thar Express

3. Which artist recently sold his work, Everyday, for a record $69 million?--Mike Winkelmann

4. In the movie that features this character, what planet does Chewbacca live on with the Wookiees?--Kashyyyk

और आज का आखिरी सवाल

5. Which Scandinavian country is represented by this flag?--Denmark.