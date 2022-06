Amazon के जरिए घर बैठे इनाम जीतने का मौका, देने होंगे इन सवालों के सही जवाब

Amazon आज यानी 23 June 2022 को इनाम जीतने का मौका दे रहा है. Amazon से आप 1 हजार रुपये आज जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेना होगा. आज के Amazon Daily Quiz की शुरुआत हो गई है.

Amazon Daily Quiz में पांच सवाल पूछे जाते हैं जिनके सही जवाब देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. आपको बता दें कि Amazon हर रोज Quiz का आयोजन करता है. इसमें डेली इनाम की राशि अलग-अलग होती है. ये राशि 1 हजार रुपये से शुरू होकर 40 हजार रुपये तक जाती है.

इसके विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर के बारे में कंपनी कल जानकारी देगी. Amazon Daily Quiz में हिस्सा लेने के लिए आपके पास ऐमेजॉन का मोबाइल ऐप होना जरूरी है. इसे एंड्रॉयड यूजर्स गूगल प्ले स्टोर और आईओएस यूजर्स ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आप इसमें लॉगिन कर लें.

Amazon ऐप में लॉगिन हो जाने के बाद आपको इसके फन सेक्शन में जाना होगा. अगर आपको मेन्यू से फन सेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप इसे सर्च बार में सर्च करके एक्सेस कर सकते हैं. इसके बाद आपको डेली क्विज के सेक्शन में जाना होगा. जहां पर आप पांच सवालों के सही जवाब देकर इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Recently, England set a new world record for the highest ODI score against which country?

जवाब- Netherlands

2. Anik Datta's movie 'Aparajito' is based on the making of which iconic Indian film?

जवाब- Pather Panchali

3. Which of these space exploration companies is in the eye of a storm after reportedly violating US labour laws in recent layoffs?

जवाब- SpaceX

4. What is this iconic sculpture called?

जवाब- The Thinker

5. What animal lived at this location untill their forceful removal, leading to protests and a movement for their protection?

जवाब- Pigeons