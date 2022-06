WhatsApp Update: वॉट्सऐप DP, लास्ट सीन से लेकर एन्क्रिप्शन तक हुई कई बदलाव, मिल रहे गजब के फीचर्स

WhatsApp ने हाल में कई नए फीचर्स प्लेटफॉर्म पर जोड़े हैं. खासकर प्राइवेसी से जुड़े कई ऐसे फीचर्स ऐप पर आए हैं. इन फीचर्स का लोगों को लंबे वक्त से इतंजार था. इसकी वजह दूसरे इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर इन फीचर्स का होना था. खैर वॉट्सऐप पर अब आपको कई नए प्राइवेसी फीचर्स मिल रहे हैं.

भारत में वॉट्सऐप यूजर्स की संख्या 48.7 करोड़ है. दुनियाभर में सबसे ज्यादा वॉट्सऐप यूजर्स भारत में ही हैं. आइए जानते हैं इन फीचर्स का आप पर क्या असर होगा.

जिसे चाहेंगे उसे ही दिखेगी WhatsApp DP, लास्ट सीन और स्टेटस

इससे पहले यूजर्स को WhatsApp DP, लास्ट सीन और स्टेटस के तीन ऑप्शन मिलते हैं. ऐप पर everyone, all your contacts या nobody का ऑप्शन था. अब आपको इसमें एक नया विकल्प मिलेगा.

यूजर्स के लिए ऐप ने चौथा ऑप्शन 'My contacts except…' जोड़ दिया है. इस ऑप्शन की मदद से आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिन लोगों को चाहेंगे में उन्हें डीपी, लास्ट सीन और स्टेटस देखने से रोक सकते हैं.

लास्ट सीन में बड़ा अपडेट

पिछले साल के अंत यानी दिसंबर 2021 में WhatsApp ने नया प्राइवेसी अपडेट जोड़ा था. यह अपडेट लास्ट सीन को लेकर था. नए अपडेट में बाद यूजर्स का लास्ट सीन ऐसे किसी यूजर को नजर नहीं आएगा, जिससे उसने कभी चैट नहीं की हो.

यानी आपने लास्ट सीन भले ही ऑन रखा हो, लेकिन अगर किसी यूजर से चैट नहीं की है, तो वह आपका लास्ट सीन नहीं देख पाएगा. यह फीचर यूजर्स पर चुपके से नजर रखने वालों से उन्हें बचाता है.

डिसअपीयरिंग मैसेज

साल 2021 में ही ऐप पर डिसअपीयरिंग मैसेज का फीचर जुड़ा है. इस फीचर की मदद से आप किसी मैसेज को डिसअपीयरिंग सेटिंग के साथ भेज सकते हैं. इसकी वजह से आपके भेजे मैसेज 24 घंटे, 7 दिन या फिर 90 दिनों में ऑटोमेटिक डिलिट हो जाएंगे. यूजर्स को इस फीचर के लिए टाइम सेट करना होगा.

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन

साल 2016 में WhatsApp पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन फीचर आया. इस फीचर की वजह से आपके भेजे मैसेज का एक्सेस सिर्फ सेंडर को ही होगा. यानी ये मैसेज सेंडर और रिसीवर के बीच ही रहता था. कोई तीसरा या थर्ड पार्टी आपके मैसेज पढ़ नहीं सकती है.