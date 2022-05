Amazon दे रहा आपको इनाम जीतने का बढ़िया मौका, ये है जीतने का पूरा तरीका

Amazon Pay Balance में आज यानी 5 मई 2022 आप इनाम जीत सकते हैं. इसके लिए आपको Amazon Quiz में हिस्सा लेना होगा. Amazon Quiz का आयोजन हर रोज किया जाता है. इसमें रोज इनाम की राशि अलग-अलग होती है.

आज के Amazon Quiz में हिस्सा लेकर आप 5 हजार रुपये जीत सकते हैं. इसके लिए आपको क्विज में पूछे गए सभी सवालों के सही जवाब देने होंगे. इस क्विज के विनर का फैसला लकी ड्रॉ के जरिए किया जाता है. आज के विनर की घोषणा कल की जाएगी.

अगर आप लकी विनर बनते हैं तो आपके Amazon Pay Balance में इनाम दिया जाएगा. इस क्विज को खेलने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन पर ऐमेजॉन ऐप डाउनलोड करना होगा. इसे आप गूगल प्ले स्टोर या ऐपल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.

ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद इसमें लॉगिन कर लें. इसके बाद आपको Amazon ऐप के फन सेक्शन में जाना होगा. फन सेक्शन में जाने के बाद आपको डेली क्विज सेक्शन में जाना होगा. यहां पर आपको उन सवालों के सही जवाब के बारे में बता रहे हैं जिन्हें देकर आप इनाम जीतने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं.

1. Who among these Indian badminton players recently reached the Men's Singles Final of the Swiss Open?

जवाब- HS Prannoy

2. Which famous actor known for playing an iconic role from DC Comics, features in the Marvel movie 'Thor: Love and Thunder'?

जवाब- Christian Bale

3. Battery maker Cygni Energy Private Limited is looking to invest $40 million to set up a manufacturing plant near which city?

जवाब- Hyderabad

4. The flag of which country can be seen in this visual?

जवाब- Tunisia

5. Which of these was the first book to be published featuring this iconic character in the central role?

जवाब- Tintin in the Land of the Soviets