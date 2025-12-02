scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कौन हैं अमर सुब्रमण्यम? बेंगलुरु में की पढ़ाई, गूगल-माइक्रोसॉफ्ट के बाद ऐपल में मिली बड़ी जिम्मेदारी

Who is Amar Subramanya: ऐपल ने अपने AI डिविजन में बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है. कंपनी अमर सुब्रमण्यम को अपने AI डिविजन की जिम्मेदारी दे रही है. ऐपल इंटेलिजेंस के लॉन्च होने के बाद से ये कंपनी के AI डिविजन में पहला बड़ा बदलाव है. ऐपल में अमर सुब्रमण्यम कंपनी के AI चीफ John Giannandrea की जगह लेने वाले हैं.

Advertisement
X
अमर सुब्रमण्यम को ऐपल के AI डिविजन की जिम्मेदारी मिलेगी. (Photo: Amar Subramanya)
अमर सुब्रमण्यम को ऐपल के AI डिविजन की जिम्मेदारी मिलेगी. (Photo: Amar Subramanya)

ऐपल ने सोमवार को अपनी लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव किया है. ये बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिविजन में किया गया है. कंपनी ने अमर सुब्रमण्यम को AI वाइस प्रेसिडेंट बनाने का ऐलान किया है. अमर ऐपल में AI प्रमुख जॉन गियानंद्रिया की जगह लेंगे. 

ऐपल इंटेलिजेंस के लॉन्च के बाद से यह पहला बड़ा बदलाव है, जो कंपनी कर रही है. ये खबर ऐसे मौके पर आई है जब ऐपल अपनी प्रतिद्वंद्वियों- गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से AI की रेस में पिछड़ चुका है. 

क्यों हो रहा है लीडरशिप में बदलाव? 

जॉन गियानंद्रिया (John Giannandrea) ने साल 2018 में ऐपल को जॉइन किया था. वह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मशीन लर्निंग और AI स्ट्रैटजी की भूमिका निभा रहे थे. अगले साल वे रिटायर हो रहे हैं, जिसकी वजह से वे अपना पद छोड़ रहे हैं. ऐपल ने बताया कि वे इसके बाद भी एडवाइजर की भूमिका में कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

iPhone 17
भारत में Apple दे सकता है झटका, इतने हजार बढ़ेगी iPhone 17 की कीमत  
Apple_Store_Noida
अब Noida में खुलने जा रहा Apple का नया स्टोर 
Tim Cook के बाद क्या ये शख्स बनेगा Apple का अगला CEO?  
Apple iPhone Air
सस्ता हो गया Apple का सबसे पतला फोन, बस इतनी रह गई है कीमत  
samsung, apple,
Apple की छलांग, Samsung को पीछे छोड़ बन सकता है नंबर-1 

यह भी पढ़ें: भारत का नया कानून और ऐपल पर 3 लाख 20 हज़ार करोड़ की पेनाल्टी का खतरा, पूरी कहानी चौंका देगी

ये फैसला ऐसे वक्त पर हुआ है, जब ऐपल AI रेस में पिछड़ रहा है. एनालिस्ट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि एडवांस AI डेवलमेंट के मामले में ऐपल- माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा से पिछड़ रहा है. कंपनी ने अपने असिस्टेंट Siri के अपडेट को भी अगले साल के लिए टाल दिया है. 

Advertisement

कौन हैं अमर सुब्रमण्यम? 

अमर एक AI रिसर्चर हैं, जिन्होंने दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में काम किया है. ऐपल जॉइन करने से पहले अमर माइक्रोसॉफ्ट से साथ जुड़े हुए थे. इससे पहले वो गूगल की डीपमाइड यूनिट का हिस्सा रह चुके हैं. अमर सुब्रमण्यम की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने इन कंपनियों में काम किया है. 

यह भी पढ़ें: आपके कंप्यूटर को रोबोट बनाने की तैयारी में OpenAI, ऐपल के Ex इंप्लॉइज और ATLAS के साथ होगा बड़ा खेल

अमर सुब्रमण्यम ने साल 2001 में बैंगलोर यूनिवर्सिटी से बैचलर इन इंजीनियरिंग किया है. इसके बाद उन्होंने IBM में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉइन किया था. उन्होंने विस्कांसिन यूनिवर्सिटी से PhD किया है.

ऐपल में उन्हें AI डिविजन के वाइस प्रेसिडेंट का रोल दिया जा सकता है, जहां वो कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्रेग फेडेरिघी (Craig Federighi) को रिपोर्ट करेंगे. 

ऐपल ने कन्फर्म किया है कि अमर कंपनी में फाउंडेशन मॉडल, AI रिसर्च और AI सेफ्टी जैसे मुद्दों पर काम करने वाली टीम को लीड करेंगे. वहीं जॉन गियानंद्रिया की दूसरी जिम्मेदारियों को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सबीह खान और सर्विस चीफ एडी क्यू के बीच बांट दिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement