कौन हैं अमर सुब्रमण्यम? बेंगलुरु में की पढ़ाई, गूगल-माइक्रोसॉफ्ट के बाद ऐपल में मिली बड़ी जिम्मेदारी

ऐपल ने सोमवार को अपनी लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव किया है. ये बदलाव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिविजन में किया गया है. कंपनी ने अमर सुब्रमण्यम को AI वाइस प्रेसिडेंट बनाने का ऐलान किया है. अमर ऐपल में AI प्रमुख जॉन गियानंद्रिया की जगह लेंगे.

ऐपल इंटेलिजेंस के लॉन्च के बाद से यह पहला बड़ा बदलाव है, जो कंपनी कर रही है. ये खबर ऐसे मौके पर आई है जब ऐपल अपनी प्रतिद्वंद्वियों- गूगल और माइक्रोसॉफ्ट से AI की रेस में पिछड़ चुका है.

क्यों हो रहा है लीडरशिप में बदलाव?

जॉन गियानंद्रिया (John Giannandrea) ने साल 2018 में ऐपल को जॉइन किया था. वह सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मशीन लर्निंग और AI स्ट्रैटजी की भूमिका निभा रहे थे. अगले साल वे रिटायर हो रहे हैं, जिसकी वजह से वे अपना पद छोड़ रहे हैं. ऐपल ने बताया कि वे इसके बाद भी एडवाइजर की भूमिका में कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे.

ये फैसला ऐसे वक्त पर हुआ है, जब ऐपल AI रेस में पिछड़ रहा है. एनालिस्ट और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि एडवांस AI डेवलमेंट के मामले में ऐपल- माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और मेटा से पिछड़ रहा है. कंपनी ने अपने असिस्टेंट Siri के अपडेट को भी अगले साल के लिए टाल दिया है.

कौन हैं अमर सुब्रमण्यम?

अमर एक AI रिसर्चर हैं, जिन्होंने दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में काम किया है. ऐपल जॉइन करने से पहले अमर माइक्रोसॉफ्ट से साथ जुड़े हुए थे. इससे पहले वो गूगल की डीपमाइड यूनिट का हिस्सा रह चुके हैं. अमर सुब्रमण्यम की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने इन कंपनियों में काम किया है.

अमर सुब्रमण्यम ने साल 2001 में बैंगलोर यूनिवर्सिटी से बैचलर इन इंजीनियरिंग किया है. इसके बाद उन्होंने IBM में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉइन किया था. उन्होंने विस्कांसिन यूनिवर्सिटी से PhD किया है.

ऐपल में उन्हें AI डिविजन के वाइस प्रेसिडेंट का रोल दिया जा सकता है, जहां वो कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्रेग फेडेरिघी (Craig Federighi) को रिपोर्ट करेंगे.

ऐपल ने कन्फर्म किया है कि अमर कंपनी में फाउंडेशन मॉडल, AI रिसर्च और AI सेफ्टी जैसे मुद्दों पर काम करने वाली टीम को लीड करेंगे. वहीं जॉन गियानंद्रिया की दूसरी जिम्मेदारियों को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सबीह खान और सर्विस चीफ एडी क्यू के बीच बांट दिया जाएगा.

