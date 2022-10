फोन में मिलने लगा Airtel 5G सिग्नल? जानिए प्लान्स के लिए कितने रुपये खर्च करने होंगे

Bharti Airtel ने कुछ समय पहले ही 5G सर्विस लॉन्च की है. इस लॉन्च के बाद भारत के कई शहरों में कंपनी की 5G सर्विस शुरू हो चुकी है. इसको लेकर काफी कुछ पहले ही कन्फर्म किया जा चुका है. यहां पर आपको Airtel 5G Plus को लेकर सभी डिटेल्स बता रहे हैं.

Airtel 5G Plus सर्विस की उपलब्धता

कंपनी ने कहा है कि Airtel 5G Plus को देश के 8 शहरों में पेश किया गया है. इस सर्विस को फिलहाल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, सिलीगुड़ी, नागपुर और वाराणसी में पेश किया गया है. अगर आप इन शहरों में रहते हैं तो आपको Airtel 5G Plus सर्विस मिलेगी.

कंपनी ने कहा है कि मार्च 2023 तक देश के ज्यादातर शहरों में Airtel 5G Plus सर्विस शुरू हो जाएगी. जबकि देश की बाकी जगहों पर मार्च 2024 तक 5G सर्विस दी जाएगी.

Airtel 5G Plus के प्लान्स

Airtel 5G Plus को लेकर कोई नए प्लान्स लॉन्च नहीं किए गए हैं. अभी पुराने 4G प्लान पर ही Airtel 5G Plus काम करेगा. इसके लिए आपको अलग से कोई रिचार्ज प्लान लेने की जरूरत नहीं है. यानी अगर आपके यहां Airtel 5G Plus का कवरेज है और आपके पास 5G हैंडसेट है तो आप बिना सिम अपग्रेड या नए प्लान के भी 5G का आनंद ले सकते हैं.

Airtel 5G की स्पीड

Airtel 5G की स्पीड को लेकर Ookla ने डेटा शेयर किया है. Ookla की रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी की 5G स्पीड 516Mbps तक है. कई यूजर्स ने भी इसको लेकर जानकारी शेयर की है.

आपके डिवाइस में काम करेगा Airtel 5G?

Airtel 5G की उपलब्धता आप Airtel Thanks App से चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको Airtel Thanks ओपन करके 5G उपलब्धता के सेक्शन में जाना होगा.