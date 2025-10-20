दिवालीः स्मॉग और डस्ट से बचाएगा ये Air Purifier, घर का ये कोना रहेगा सबसे बेस्ट

दिल्ली-NCR समेत देश के कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है. जहरीली हवा आपको बीमार बना सकती है. बच्चो और बुजुर्गों के लिए ये और भी खतरनाक हो सकती है. घर के अंदर की हवा को साफ रखने के लिए आप Air Purifier का यूज कर सकते हैं, लेकिन कई बार लोग इनका सही तरीके से यूज नहीं करते हैं.

आज आपको Air Purifier इस्तेमाल करने का सही तरीका बताने जा रहे हैं. कई बार लोग घर में गलत लोकेशन, गलत मोड आदि का चुनाव करते हैं. ऐसे में एयर प्यूरीफायर अपनी क्षमता के मुताबिक काम नहीं कर पाता है और 100 परसेंट रिजल्ट नहीं दे पाता है. घर की हवा साफ नहीं हो पाती है.

Air Purifier के लिए सही लोकेशन चुनें

घर में आप जहां सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उसी लोकेशन पर Air Purifier को रखना चाहिए. इसको ब्रीथिंग जोन भी कहते हैं. कई बार लोग दीवारों के पास एयर प्यूरीफायर को रखते हैं, जिससे एयर फ्लो रुक जाता है. ऐसे में Air Purifier 100 परसेंट रिजल्ट नहीं दे पाता है. बताते चलें कि अगर आपके Air Purifier में HEPA purifier हैं तो दीवार से कम से कम 1 फीट की दूरी पर रखना चाहिए.

ऑटो मोड पर चलाएं

Air Purifier को लगातार चलाकर रखना चाहिए, जिससे वह रूम की एयर को एकदम क्लीन कर देता है. इसके लिए आप ऑटो मोड चुन सकते हैं. कई लोग Air Purifier को कुछ देर चलाते हैं और फिर उसे स्विच ऑफ कर देते हैं. ऐसा करने से Air Purifier अच्छे से एयर क्लीन नहीं कर पाते हैं और घर के अंदर जहरीली हवा आपको नुकसान पहुंचा सकती है.

फिल्टर्स को रेगुलर क्लीन करें?

Air Purifier से बेहतर रिजल्ट पाने के लिए जरूरी है कि उसके फिल्टर्स क्लीन होने चाहिए. गंदे फिल्टर्स होने की वजह से वे एयर में मौजूद डस्ट और पॉल्यूशन को प्रोपर क्लीन नहीं कर सकते हैं. कंपनी द्वारा बताई गई गाइडलाइंस के मुताबिक, फिल्टर्स को रेगुलर चेंज करते रहना चाहिए.

घर की इन जगाहों पर कभी ना रखें Air Purifier

Air Purifier को भूलकर भी किचन, बाथरूम, या जहा पर ज्यादा नमी होती है, उन जगाहों पर नहीं रखना चाहिए. मॉइश्चर की वजह से फिल्टर्स जल्दी खराब होते हैं और बैक्टीरिया भी बढ़ सकते हैं.

खिड़की और दरवाजे बंद रखें

Air Purifier का यूज करते समय ध्यान रखें कि घर की खिड़की और दरवाजे बंद हो. ऐसा करने से घर के बाहर की प्रदूषित हवा घर के अंदर की हवा से अलग रहेगी. इससे डिवाइस भी हवा को बेहतर तरीके से क्लीन कर पाएगा.

