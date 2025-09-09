scorecardresearch
 

AI का फ्यूचर, दिखानी होगी क्रिएटिविटी और Nokia का हाल, 16 साल के राउल ने दिया बड़ी बातों का जवाब

इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2025 के पहले दिन AI और जॉब्स को लेकर चर्चा हुई. इसको लेकर इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में 16 साल के राउल जॉन अजू शामिल हुए. उन्होंने बड़े ही मजेदार तरीके AI को लेकर जानकारी दी. उन्होंने बताया कि AI कैसे हमारी जिंदगी को आने वाले दिनों में आसान बनाएगा. साथ ही उन्होंने बताया कि AI का जॉब्स पर क्या असर पड़ेगा.

Raul John Aju ने बताया कि AI कैसे जॉब्स पर असर डालेंगी. (Photo: ITG)
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव साउथ 2025 के मंच पर 8 सितंबर को 16 साल के राउल जॉन अजू आए. उन्होंने कॉनक्लेव के दौरान अपनी प्रजेंटेशन दी है और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) को लेकर चर्चा की. उन्होंने बताया कि AI की वजह से नौकरियों पर क्या असर होगा. 

राउल ने कॉन्क्लेव के दौरान बताया कि आजकल कई जगह चर्चा है कि AI की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली जाएंगी. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

राउल जॉन अजू ने इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव 2025 में क्या कहा?

उन्होंने AI को लेकर एक पॉजिटिव और प्रेक्टिकल ओपिनियन रखा और बताया कि AI से डरने की जरूरत नहीं है. उन्होंने आगे बताया कि ये सीखने की जरूरत है कि AI का कैसे यूज करें. 

राउल ने कहा, AI आपकी नौकरी नहीं लेगा, बल्कि ऐसा कोई नौकरी लेगा जिसको AI का बेहतर यूज करना आता है. ऐसे में आपको AI का बेहतर यूज करना सीखना पड़ेगा. 

राउल ने कहा कि जो लोग AI के अपनाएंगे वे आगे बढ़ेंगे. ऐसे में जो लोग इनोवेशन करना बंद कर देंगे वे लोग या कंपनियां पीछे रह जाएंगी. 

मोबाइल कंपनी Nokia का दिया उदाहरण

उन्होंने मोबाइल कंपनी Nokia का उदाहरण दिया, जो फेल हो चुकी है. दरअसल, इस कंपनी ने वक्त के साथ इनोवेशन को नहीं अपनाया और पुराने नजरिये और टेक्नोलॉजी के साथ ही बनी रही. 

राउल ने बताया कि पिछली तकनीकों की तुलना में AI को ज्यादा बेहतर तरीके से अपनाया जा रहा है. कई लोगों ने नई टेक्नोलॉजी का यूज अपने काम को बेहतर बना रहे हैं. 

कंप्यूटर जब आया था, तब क्या हुआ था? 

राउल ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि जब वे पैदा भी नहीं हुए थे, उस दौरान कंप्यूटर आया था. कंप्यूटर जब आया था तो उस दौरान बहुत से लोगों ने कहा था कि ये हमारी नौकरी ले लेगा. 

कंप्यूटर की वजह से टाइप-राइटर पर नौकरी करने वालों को और कई अन्य लोगों को अपनी नौकरी पर संकट नजर आ रहा था. आज रिजल्ट हमारे सामने है और कंप्यूटर की वजह से कई तरह की नई जॉब्स सामने आ चुकी हैं. अब कंप्यूटर की वजह से Google, Microsoft और भारत में कई कंपनियां आ चुकी हैं. 

राउल जॉन अजू भारत से एआई इनोवेशन में निवेश करने की अपील 

कॉनक्लेव के दौरान राउल ने बताया कि भारत में रिसर्च, स्किल और क्रिएटिविटी के बारे में सिखाने वाली एजुकेशन पर और इनवेस्टमेंट करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हमें स्किल और क्रिएटिविटी को अपनाना होगा. 

