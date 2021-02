32 अरब 61 करोड़ रुपये का दो पिज्जा, 2010 में इस शख्स ने रचा था इतिहास

इन दिनो क्रिप्टोकरेंसी Bitcoin काफी चर्चा में है. वजह ये है कि टेस्ला के फाउंडर और अरबति एलॉन मस्क ने कई मिलियन डॉलर Bitcoin में निवेश कर दिया है. एलॉन मस्क Bitcoin को पसंद करते हैं और उनका मानना है कि यही फ्यूचर है.

फिलहाल Bitcoin का वैल्यू काफी बढ़ चुका है और खबर लिखे जाने के समय तक 1 Bitcoin का वैल्यू 45,860 अमेरिकी डॉलर है. भारत में 1 Bitcoin का वैल्यू लगभग 33 लाख रुपये है. लेकिन कुछ साल पहले ऐसा नहीं था.

आज से 10 साल पहले Bitcoin की वैल्यू ऐसी नहीं थी. क्योंकि तब 10 हजार Bitcoin दे कर एक शख्स ने सिर्फ दो पिज्जा खरीदा था. ये शायद आपके लिए चौंकाने वाला होगा, लेकिन सच है.

2010 में 1 Bitcoin की वैल्यू 0.0003 अमेरिकी डॉलर थी. इसे भारतीय रुपये में तब्दील करें तो तब 1 Bitcoin को महज 0.22 रुपये में खरीदा जा सकता था. लेकिन तब ये कहां पता था कि 10 साल में 1 Bitcoin की वैल्यू बढ़ कर 33 लाख रुपये हो जाएगी.

मई 2010 में लैजलो नाम के एक शख्स ने Papa John’s से दो लार्ज पिज्जा ऑर्डर किया. उनका मानना है कि वो पहला मौका था जब Bitcoin दे कर कुछ सामान खरीदा गया हो. चूंकि अब कई कंपनियां Bitcoin पेमेंट के तौर पर ले रही हैं, हालांकि अभी भी ये भारत में कॉमन नहीं है.

लैजलो ने दो पिज्जा ऑर्डर किया था उसकी कीमत 30 अमेरिकी डॉलर थी. इस वजह से उन्हें 30 अमेरिकी डॉलर के बराबर के वैल्यू का Bitcoin देना पड़ा और तब 30 अमेरिकी डॉलर के बराबर 10,000 Bitcoin हुआ करता था.

Laszlo Hanyecz (Photo Credit : CBSNews)

10 साल हो चुके हैं और आज 10,000 Bitcoin की वैल्यू 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है. भारत में इस वक्त अगर आप 10,000 बिटक्वाइन बेचते हैं तो आपको 33.39 अरब रुपये मिल सकते हैं. यानी अभी 10,000 Bitcoin की वैल्यू इतनी ज्यादा हो चुकी है.

अमेरिका के फ्लोरिडा के रहने वाले लैजलो का कहना है कि उन्हें इस बात का अफसोस नहीं है कि उन्होंने 2010 में पिज्जा के लिए 10,000 Bitcoin खर्च कर दिए.

2012 में Bitcointalk पोर्टल पर उन्होंने अपनी कहानी शेयर की है और पिज्जा की तस्वीरें भी पोस्ट की हैं. तब वो इस बात को लेकर पोर्टल पर लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे थे कि क्या ये डील सही है.

उन्होंने इस पोर्टल पर लिखा है कि वो लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने पिज्जा के लिए 10 हजार Bitcoins खर्च किए हैं. शुरुआत में उन्होंने इस पोर्टल पर 10 हजार Bitcoin के बदले पिज्जा की डील लोगों से पूछी. बाद में उन्होंने लिखा कि वो काफी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने अब 10 हजार Bitcoins दे कर दो लार्ज साइज पिज्जा खरीद लिया है.

Photo Credit: CBSNews

Papa John’s Pizza शॉप पर लगा है बोर्ड..

कंप्यूटर प्रोग्रामर लैजलो ने एक इंटरव्यू में कहा था कि लोगों ये कहना शुरू कर दिया कि ऐसा करना बेवकूफी है. हालांकि उनका मानना है कि किसी ने किसी को ये शुरुआत करनी थी. यानी Bitcoin के बदले कुछ चीज खरीदनी थी. क्योंकि तब तक Bitcoin से कोई खरीदारी नहीं होती थी.

लैजलो ने जहां से पिज्जा खरीदा था अब Papa John's पिज्जा स्टोर पर एक बड़ा बोर्ड लगा है. इस बोर्ड पर लिखा है, Makers of the famous Bitcoin Pizza, May 22, 2010. उन्होंने Bitcoin से पिज्जा 22 मई 2010 में खरीदा था.