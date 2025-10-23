scorecardresearch
 

Feedback

चिप्स से लेकर किचन का हर सामान, ₹346 का ये मैजिक गैजेट खुले पैकेट तुरंत करेगा सील

किचन में आपको कुछ गैजेट्स जरूर रखने चाहिए. ये गैजेट्स आपके रोजमर्रा के कई काम में मदद कर सकते हैं. ऐसा ही एक प्रोडक्ट मिनी सीलिंग मशीन है, जो किसी भी खुले हुए पैकेट को वापस सील कर सकता है. इसकी वजह से आपको उस पैकेट के सामान के खराब होने की चिंता नहीं रहेगी. मार्केट में आपको इसके कई विकल्प मिल जाएंगे. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Advertisement
X
सीलिंग मशीन की मदद से आप खुले हुए पैकेट को दोबारा सील कर पाएंगे. (Photo: Amazon)
सीलिंग मशीन की मदद से आप खुले हुए पैकेट को दोबारा सील कर पाएंगे. (Photo: Amazon)

पैकेट खोलने के बाद क्या आपको भी उस सामान को दोबारा स्टोर करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है. कई लोगों के लिए ये किसी चुनौती की तरह है. मतलब हर पैकेट को खोलना और उसके सामान को किसी बॉक्स में स्टोर करना. अगर नहीं रखा तो हवा की वजह से उसमें नमी आ जाती है. 

ऐसे मौके के लिए मार्केट में आपको एक खास प्रोडक्ट मिल जाएगा. इसका इस्तेमाल करके आप अपने किचन के किंग बन सकते हैं. यानी आप उन खुले हुए पैकेट्स को इस गैजेट की मदद से सील कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं सीलिंग मशीन की. आइए जानते हैं इसकी कीमत और खास बातें. 

कैसे करता है काम? 

सीलिंग मशीन की मदद से आप किसी भी पैकेट को दोबारा सील कर सकते हैं. सील होने की वजह से उसमें नमी नहीं आएगी और वो चीज खराब नहीं होगी. वैसे तो मार्केट में आपको बड़ी सीलिंग मशीन भी मिल जाएंगी, जो आपने दुकानों पर देखी होगी, लेकिन हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये छोटा होता है. यानी मिनी सीलिंग मशीन. 

सम्बंधित ख़बरें

Smart tiffin box
दिवाली सेल में सस्ता मिल रहा स्मार्ट टिफिन, खुद से गर्म होगा खाना 
Poco X7
15 हजार में बेस्ट फोन, Samsung से लेकर Vivo तक, 6500mAh बैटरी-बेहतरीन कैमरा 
Air purifier
दिवाली और स्मॉग, जहरीली हुई हवा, घर के अंदर से ऐसे हटाएं एयर पॉल्यूशन 
Rice cooker
दिवाली पर बेस्ट गिफ्ट, बिना गैस के खाना पकाता है ये कुकर 
दिवाली पर दें सेहत का तोहफा, ये हैं बेस्ट Air Purifier, मिल रहे बंपर ऑफर 

यह भी पढ़ें: 15 हजार में बेस्ट फोन, Samsung से लेकर Vivo तक, 6500mAh बैटरी-बेहतरीन कैमरा

Advertisement

ये देखने में किसी स्टेपलर मशीन की तरह होता है. इसमें दो तरह के सीलिंग के ऑप्शन मिलते हैं. एक हीटिंग के जरिए पैकेट सील करने का और दूसरा शार्प स्टील ब्लेड की मदद से. चूंकि, हीटिंग के लिए पावर चाहिए होती है, इसमें 400mAh की बैटरी दी गई होती है. 

इस बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं. इसमे टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है. सिंगल चार्ज में आप इसे 10 से 15 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. इस डिवाइस को फुल चार्ज होने में लगभग 2.5 घंटे का वक्त लगता है. ये स्पेसिफिकेशन्स Seznik सीलिंग मशीन के हैं, लेकिन आपको दूसरे ब्रांड के भी विकल्प मिल जाएंगे.

यह भी पढ़ें: दिवालीः स्मॉग और डस्ट से बचाएगा ये Air Purifier, घर का ये कोना रहेगा सबसे बेस्ट

कितनी है कीमत?

मार्केट में आपको अलग-अलग प्राइस पॉइंट पर कई सीलिंग मशीन मिल जाएंगी. हालांकि, ज्यादातर सीलिंग मशीन आपको 500 रुपये से कम के बजट में मिल जाएंगी. यानी आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. इस कीमत पर मिलने वाली मशीन एक साल की वारंटी के साथ आती है. Seznik सीलिंग मशीन को आप ऐमेजॉन से 346 रुपये में खरीद सकते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    Alinagar MLA
    Advertisement