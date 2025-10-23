चिप्स से लेकर किचन का हर सामान, ₹346 का ये मैजिक गैजेट खुले पैकेट तुरंत करेगा सील

पैकेट खोलने के बाद क्या आपको भी उस सामान को दोबारा स्टोर करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है. कई लोगों के लिए ये किसी चुनौती की तरह है. मतलब हर पैकेट को खोलना और उसके सामान को किसी बॉक्स में स्टोर करना. अगर नहीं रखा तो हवा की वजह से उसमें नमी आ जाती है.

ऐसे मौके के लिए मार्केट में आपको एक खास प्रोडक्ट मिल जाएगा. इसका इस्तेमाल करके आप अपने किचन के किंग बन सकते हैं. यानी आप उन खुले हुए पैकेट्स को इस गैजेट की मदद से सील कर सकते हैं. हम बात कर रहे हैं सीलिंग मशीन की. आइए जानते हैं इसकी कीमत और खास बातें.

कैसे करता है काम?

सीलिंग मशीन की मदद से आप किसी भी पैकेट को दोबारा सील कर सकते हैं. सील होने की वजह से उसमें नमी नहीं आएगी और वो चीज खराब नहीं होगी. वैसे तो मार्केट में आपको बड़ी सीलिंग मशीन भी मिल जाएंगी, जो आपने दुकानों पर देखी होगी, लेकिन हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये छोटा होता है. यानी मिनी सीलिंग मशीन.

ये देखने में किसी स्टेपलर मशीन की तरह होता है. इसमें दो तरह के सीलिंग के ऑप्शन मिलते हैं. एक हीटिंग के जरिए पैकेट सील करने का और दूसरा शार्प स्टील ब्लेड की मदद से. चूंकि, हीटिंग के लिए पावर चाहिए होती है, इसमें 400mAh की बैटरी दी गई होती है.

इस बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं. इसमे टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है. सिंगल चार्ज में आप इसे 10 से 15 दिनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं. इस डिवाइस को फुल चार्ज होने में लगभग 2.5 घंटे का वक्त लगता है. ये स्पेसिफिकेशन्स Seznik सीलिंग मशीन के हैं, लेकिन आपको दूसरे ब्रांड के भी विकल्प मिल जाएंगे.

कितनी है कीमत?

मार्केट में आपको अलग-अलग प्राइस पॉइंट पर कई सीलिंग मशीन मिल जाएंगी. हालांकि, ज्यादातर सीलिंग मशीन आपको 500 रुपये से कम के बजट में मिल जाएंगी. यानी आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. इस कीमत पर मिलने वाली मशीन एक साल की वारंटी के साथ आती है. Seznik सीलिंग मशीन को आप ऐमेजॉन से 346 रुपये में खरीद सकते हैं.

