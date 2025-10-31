50 हजार में मिल रहा 80 हजार वाला फोन, Google Pixel 9 पर बंपर ऑफर

Google Pixel 9 पर आकर्षक ऑफर मिल रहा है. इस स्मार्टफोन को आप कई हजार रुपये के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. पिछले साल लॉन्च हुआ ये स्मार्टफोन इस वक्त आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है. साथ ही आप बैंक ऑफर का भी फायदा उठा सकते हैं. ये फोन कैमरा लवर्स के लिए अच्छा विकल्प है.

अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हैं, जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस के साथ कम बजट में बेहतरीन कैमरा फीचर भी मिले, तो इसे ट्राई कर सकते हैं. इसमें 50MP + 48MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और ऑफर्स की डिटेल्स.

कितने में मिल रहा है फोन?

Google Pixel 9 को कंपनी ने 79,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था. हालांकि, फ्लिपकार्ट पर इस वक्त ये फोन 54,999 रुपये में मिल रहा है. ये कीमत फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. इस पर बैंक ऑफर भी मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: iPhone 15 की कीमत हुई कम, मिल रहा इतने हजार का डिस्काउंट

स्मार्टफोन पर 4000 रुपये की बचत कैशबैक ऑफर के तहत होगी. ये ऑफर Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड और Flipkart Axis बैंक क्रेडिट कार्ड पर मिल रहा है. सभी ऑफर्स के बाद आप स्मार्टफोन को 50,999 रुपये में खरीद सकते हैं.

Advertisement

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Google Pixel 9 में 6.3-inch का OLED डिस्प्ले मिलता है, जो गोरिल्ला ग्लास विकटस 2 के साथ आता है. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा. स्मार्टफोन Google Tensor G4 प्रोसेसर के साथ आता है. फोन Android 14 के साथ लॉन्च हुआ था और इसे Android 16 का अपडेट मिल रहा है. कंपनी इसे 7 साल तक अपडेट ऑफर करेगी.

यह भी पढ़ें: 6 महीने में गिर गई Samsung Galaxy S25 Edge की कीमत, मिल रहा 24 हजार का डिस्काउंट

इसमें डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का है. इसके अलावा 48MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 10.5MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. इसमें 4700mAh की बैटरी दी गई है, जो 27W की चार्जिंग सपोर्ट कर रही है.

---- समाप्त ----