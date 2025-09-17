iOS 26 अपडेट के बाद लोगों को iPhone में आ रही हैं ये दिक्कत, क्या आपने किया अपडेट?

iOS 26 रोल आउट होना शुरू हो चुका है. सभी एलिजिबल डिवाइसेज में नया अपडेट मिल रहा है. लेकिन हर साल की तरह इस साल भी लोगों को नए अपडेट के बाद प्रॉब्लम्स आ रही हैं.

X पर कई लोगों ने वीडियोज भी शेयर किए हैं. इन वीडियोज में देखा जा सकता है कि नए अपडेट के बाद फ़ोन लगातार क्रैश कर रहा है. कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि iOS 26 अपडेट के बाद से आईफोन की बैटरी तेजी से ड्रेन हो रही है.

रेडिट पर भी कई लोग इसे लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि विजेट्स काम नहीं कर रहा है. ख़ास तौर पर थर्ड पार्टी विजेट्स क्लियर और टिंटेड मोड पर काम नहीं कर रहे हैं.

कुछ यूजर्स की शिकायत ये है कि फ़ोटोज़ ऐप क्लियर और टिंटेड मोड़ भी एक जैसा ही दिख रहा है. डार्क थीम पूरी तरह से डार्क नहीं दिख रहा है. यहां तक की कुछ यूजर्स ये भी कह रहे हैं कि ट्रांज़िशन के दौरान फ़ोन हैंग कर रहा है.

Advertisement

कुछ ऐसे वीडियोज भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं जिनमे दावा किया जा रहा है कि iOS 26 अपडेट होने के बाद से फ़ोन डेड हो गया और ऑन ही नहीं हो रहा है.

ग़ौरतलब है कि Apple ने iOS 26 में बड़ा बदलाव किया है. इस बार विजुअल चेंजेज भी हैं और डिजाइन पूरी तरह से नया है. लिक्विड ग्लास डिजाइन पर पूरा फोकस है जो फोन को नया लुक तो दे रहा है, लेकिन ये कुछ लोगों की परेशानी का सबब भी बन रहा है.

लिक्विड ग्लास डिज़ाइन कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और वो शिकायत कर रहे हैं कि पुराना ही अच्छा था. क्योंकि लिक्विड ग्लास डिज़ाइन की वजह से iPhone एंड्रॉयड की तरह लग रहा है.

आपको बता दें कि हर साल नए iOS अपडेट आने के एक दो महीने तक इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं. लेकिन बाद में इन्हें कंपनी नए अपडेट्स और पैच जारी करके ठीक भी कर लेती है.

क्या आपको iOS 26 में अपग्रेड करना चाहिए?

iOS 26 एक बड़ा अपग्रेड है, इसलिए अगर आपके फ़ोन की मेमोरी काफी कम है तो पहले आपको स्पेस फ्री कर लेना चाहिए. iOS 26 में अपग्रेड करने से पहले अपने फ़ोन का बैकअप लें सकते हैं, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि अपडेट के साथ डेटा भी उड़ जाता है. नॉर्मली ऐसा नहीं होता.

Advertisement

क्या आपने भी iOS 26 में अपना iPhone अपग्रेड किया है? अपना एक्सपीरिएंस और प्रॉब्लम्स हमें कॉमेन्ट सेक्शन में ज़रूर बताएं.

---- समाप्त ----