ऑस्ट्रेलिया: 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए Facebook-Insta बैन, Meta करेगा 5 लाख अकाउंट लॉक

ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया पर नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है. टेक दिग्गज Meta ने मंगलवार से Instagram और Facebook पर 16 साल से कम उम्र के सभी यूजर्स को प्लेटफॉर्म से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह कदम ऑस्ट्रेलिया की नई सोशल मीडिया नीति के तहत लागू किया जा रहा है, जो 10 दिसंबर से प्रभावी होगी.

कंपनी द्वारा हाल ही में किए गए बड़े पैमाने पर एज वेरिफिकेशन के बाद लगभग 5 लाख ऐसे अकाउंट्स की पहचान हुई है जिनका अनुमानित उम्र 16 वर्ष से कम है. इन अकाउंट्स को लॉकआउट की सूचना भेज दी गई है और 10 दिसंबर तक इन्हें प्लेटफॉर्म से पूरी तरह हटा दिया जाएगा. Meta ने साफ कहा है कि Messenger ऐप इस प्रतिबंध में शामिल नहीं है.

Meta के नए AI स्मार्ट ग्लासेस भारत में लॉन्च, अब चश्मा करेगा वीडियो रिकॉर्डिंग, कॉलिंग और AI असिस्ट

Meta ने प्रभावित यूज़र्स को सलाह दी है कि वे अपना डेटा, जिसमें पोस्ट, फोटो, वीडियो और प्राइवेट मैसेज शामिल हैं जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें. भेजे गए मैसेज में कहा गया है, "जल्द ही आप Facebook का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और आपका प्रोफ़ाइल आपको या दूसरों को दिखाई नहीं देगा." कंपनी ने उन्हें कॉन्टेक्ट डिटेल्स अपडेट करने को भी कहा है ताकि 16 वर्ष पूरे होने पर उनसे संपर्क किया जा सके.

फेसियल एज वेरिफिकेशन का ऑप्शन

कंपनी ने यह भी माना है कि आयु निर्धारण में "कुछ गलतियों की संभावना" है और कुछ 16 साल से बड़े यूजर्स भी गलती से इस प्रक्रिया में आ सकते हैं. ऐसे यूजर्स Yoti के फेसियल एज वेरिफिकेशन सिस्टम के माध्यम से वीडियो सेल्फी या सरकारी आईडी देकर उम्र साबित कर सकते हैं. कोई भी यूजर जो अपनी जन्मतिथि बदलकर 16 वर्ष से अधिक दिखाना चाहता है, उसे अनिवार्य रूप से उम्र का प्रमाण देना होगा.

WhatsApp का सबसे बड़ा डेटा लीक, Meta की एक गलती ने 3.5 अरब यूजर्स को खतरे में डाल दिया

सोशल मीडिया बैन पर Meta ने क्या कहा?

Meta ऑस्ट्रेलिया के मैनेजिंग डायरेक्टर विल ईस्टन ने कहा कि यह कदम चुनौतियों से भरा है, लेकिन कंपनी का लक्ष्य युवाओं को सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव देना है. उन्होंने कहा, "हम सरकार के लक्ष्य से सहमत हैं, हालांकि पूरी तरह के बैन अपने साथ कई चुनौतियां लाते हैं. फिर भी, हम एक सुरक्षित और संतुलित डिजिटल वातावरण के पक्ष में काम करते रहेंगे."

