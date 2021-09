पैरालंपिक: भारतीय निशानेबाजों पर सोने-चांदी की बारिश, मनीष ने जीता गोल्ड, सिंहराज को सिल्वर

टोक्यो पैरालंपिक की शूटिंग में भारतीय पैराशूटर्स ने कमाल कर दिया है. मनीष नरवाल ने गोल्ड पर कब्जा किया, जबकि सिंहराज ने सिल्वर जीता. P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल एसएस-1 फाइनल में मनीष नरवाल ने 218.2 का स्कोर कर पहला स्थान हासिल किया. सिंहराज (216.7) दूसरे स्थान पर रहे. भारत के पदकों की संख्या अब 15 हो गई है.

ये दोनों पैरा शूटर्स फरीदाबाद के हरने वाले हैं. क्वालिफिकेशन में सिंहराज 536 अंकों के साथ चौथे स्थान पर थे, जबकि मनीष नरवाल (533) सातवें नंबर पर रहे थे. इसके साथ ही टोक्यो पैरालंपिक में 19 साल के मनीष नरवाल ने तीसरा गोल्ड मेडल दिलाया. इससे पहले अवनि लखेरा (Women's 10m Air Rifle SH1) और सुमित अंतिल (Men's Javelin Throw F64) ने स्वर्ण पदक दिलाया था.

