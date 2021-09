ओवल टेस्ट: टीम इंडिया ने ये क्या किया! आउट थे मोईन अली, लेकिन किसी ने नहीं की अपील

टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने ओवल में जारी टेस्ट सीरीज के चौथे मैच में बड़ी चूक कर दी. उनके पास इंग्लैंड के बल्लेबाज मोईन अली का विकेट लेने का मौका था, लेकिन किसी भारतीय खिलाड़ी ने अपील ही नहीं की. टीम इंडिया की इस गलती से मोईन अली को जीवनदान मिल गया.

यह वाकया इंग्‍लैंड की पारी के 60वें ओवर में देखने को मिला. बुमराह ने शानदार यॉर्कर गेंद फेंकी. अंदर आती हुई ये गेंद मोईन अली के जूते पर लगने के बाद लेग साइड के स्‍टंप पर जा रही थी. भारत की तरफ से किसी ने भी इस पर अपील नहीं की.

रिप्‍ले में देखने पर पता चला कि गेंद सीधे लेग स्‍टंप पर जाकर लगती. भारतीय टीम ये मानकर चल रही थी कि गेंद पहले मोईन अली के बल्‍ले पर लगी है. टीम इंडिया की इस चूक से मोईन अली को जीवनदान मिल गया. हालांकि वह इसका फायदा नहीं उठा पाए और 68वें ओवर में रवींद्र जडेजा ने उन्हें चलता किया.

मोईन अली बड़ा शॉट लगाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद हवा में काफी ऊंची चली गई और रोहित ने कोई गलती नहीं की. आसान कैच लपकते हुए उन्‍होंने मोईन अली को आउट किया. मोईन अली ने 71 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली. उन्‍होंने ओली पोप के साथ 7वें विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी की.

इंग्लैंड की पहली पारी 290 रनों पर सिमटी

इंग्लैंड ने पहली पारी में 290 रन बनाए हैं. उसकी ओर से ऑली पोप ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए. इसके अलावा क्रिस वोक्स ने 50 रनों की पारी खेली. इंग्लैंड का स्कोर एक समय 5 विकेट के नुकसान पर 62 रन था. पोप ने इसके बाद जॉनी बेयरस्टो और मोईन अली के साथ अर्धशतकीय साझेदारी कर टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाया.

पोप को शार्दुल ठाकुर ने बोल्ड किया. पोप जब पवेलियन लौट तब इंग्लैंड का स्कोर 250 रन था. पोप के आउट होने के बाद क्रिस वोक्स ने मोर्चा संभाला. उन्होंने जेम्स एंडरसन के साथ 10वें विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी की और टीम के स्कोर को 290 रन तक पहुंचाया. वोक्स 50 रन बनाकर आउट हुए. इंग्लैंड ने पहली पारी के आधार पर 99 रनों की लीड हासिल की है.