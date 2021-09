Paralympics: तीरंदाज हरविंदर सिंह ने कांस्य पदक जीतकर रचा इतिहास

टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पैरा एथलीटों का दमदार प्रदर्शन जारी. तीरंदाज हरविंदर सिंह ने कोरिया के सू मिन किम को हराकर कांस्य पदक जीत लिया है. उन्होंने 6-5 से ये मुकाबला जीता. पैरालंपिक के इतिहास में भारत ने पहली बार तीरंदाजी में पदक जीता है.

मौजूदा पैरालंपिक में भारत ने अब तक 13 पदक जीते हैं. भारत के खाते में अब 2 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य पदक हैं. यह पैरालंपिक के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है. रियो पैरालंपिक (2016) में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते थे.

#BRONZE for Harvinder Singh! 🔥 #IND 's first ever medal in #ParaArchery - A thrilling shoot-off win against #KOR 's Kim Min Su scripts history! 🏹 The third medal of the day for the nation. 💪 #Tokyo2020 #Paralympics @ArcherHarvinder pic.twitter.com/dwWTh2ViZN

Need a 🔟? Call Harvinder Singh! 📞#IND's first ever #ParaArchery #Bronze medallist produced the goods when it mattered in his 3 shoot-offs on road to the medal in Men's Individual Recurve. 🤯#Tokyo2020 #Paralympics @ArcherHarvinder pic.twitter.com/mwUTho3pK4