'ग्रेट जॉब टीम इंडिया... मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा', शशि थरूर ने टेनिस के बहाने भारत-PAK मैच पर कसा तंज!

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के साथ भारत के मैच का देश में खूब विरोध हो रहा है. क्रिकेट प्रेमी सरकार पर तंज कस रहे हैं कि 'खून और पानी साथ नहीं बह सकते', लेकिन 'खून बहाने वाले देश के साथ मैच खेला जा सकता है?' इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी X (पूर्व में ट्विटर) पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, जिसने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान खींचा. उन्होंने डेविस कप में स्विट्जरलैंड पर ऐतिहासिक जीत के लिए भारतीय टेनिस टीम को बधाई देते हुए क्रिकेट टीम पर तंज कसा.

भारतीय टेनिस टीम की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर शशि थरूर ने X पर लिखा, 'ग्रेट जॉब, टीम इंडिया! (और मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा!) डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप I टाई में स्विट्जरलैंड पर 3-1 की ऐतिहासिक जीत की खबर देखी. यह 1993 के बाद पहली बार है जब भारत ने किसी यूरोपियन देश को उनके घर में हराया. अब 2026 क्वालीफायर्स की ओर बढ़ें!' थरूर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जहां प्रशंसकों ने भारत की टेनिस टीम की सराहना की और भारत-पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट मैच के बॉयकॉट की अपील की.

डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप I टाई में स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर भारतीय टेनिस टीम ने इतिहास रच दिया है. स्विस टेनिस एरिना, बिएल में शनिवार को समाप्त हुए इस मुकाबले में भारत ने न केवल स्विस टीम को मात दी, बल्कि 1993 के बाद पहली बार किसी यूरोपीय देश को उनके घर में हराने का कारनामा कर दिखाया. उस साल लींडर पेस और रमेश कृष्णन की अगुवाई में भारत ने फ्रांस को 3-2 से हराया था. इस जीत के साथ भारत ने 2026 क्वालीफायर्स में जगह बना ली है, जबकि स्विट्जरलैंड को वर्ल्ड ग्रुप I प्ले-ऑफ में खेलना पड़ेगा.

पहले दिन ही भारत ने 2-0 की मजबूत बढ़त हासिल कर ली थी. डेब्यूटेंट धाक्षिणेश्वर सुरेश ने जेरोम किम को 7-6(5), 6-3 से हराकर शानदार शुरुआत की, जबकि सुमित नागल ने मार्क-अंड्रिया ह्यूसलर को 6-3, 7-6(4) से मात देकर लीड को पक्का किया. दूसरे दिन सुमित नागल ने निर्णायक चौथे रबर में स्विस खिलाड़ी हेनरी बर्नेट को 6-1, 6-3 से धूल चटा दी, जिससे भारत की जीत पक्की हो गई. कप्तान रोहित राजपाल के नेतृत्व में यह भारत की 2019 के नए फॉर्मेट के बाद पहली ऐसी जीत है, जब वे यूरोप में सफल हुए.

अन्य हस्तियों ने भी इस जीत का जश्न मनाया. उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया, 'आज इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए समय निकालें! यह ऐतासिक मील का पत्थर है.' भारतीय टेनिस एसोसिएशन (AITA) ने भी खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि यह टीम वर्क का नतीजा है. सुमित नागल ने मैच के बाद कहा, 'यूरोप में जीतना लंबे समय बाद हुआ. हमने एक-दूसरे को खूब प्रोत्साहित किया.' डेविस कप रैंकिंग में 37वें स्थान पर काबिज भारत ने 24वें स्थान वाली स्विट्जरलैंड को हराकर सबको चौंका दिया.

धाक्षिणेश्वर सुरेश का डेब्यू परफॉर्मेंस खास रहा, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 155 के जेरोम किम को मात देकर साबित कर दिया कि रिजर्व खिलाड़ी भी कमाल कर सकते हैं. यह जीत न केवल 2026 क्वालीफायर्स का टिकट दिलाती है, बल्कि भारतीय टेनिस के भविष्य के लिए नई उम्मीद जगाती है. अब भारतीय टीम जनवरी-फरवरी 2026 में क्वालीफायर्स के लिए तैयार होगी. टेनिस प्रेमियों ने सोशल मीडिया पर दुख जताया कि भारत की इस ऐतिहासिक जीत की क्रिकेट की तुलना में कोई चर्चा नहीं हुई.

