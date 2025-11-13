भारत की स्टार टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने जीवन के सबसे भावुक पलों में से एक के बारे में खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बॉलीवुड निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शोएब मलिक से तलाक के बाद आए पैनिक अटैक के दौरान उनका साथ दिया था.

यह खुलासा सानिया के नए यूट्यूब टॉक शो, "सर्विंग इट अप विद सानिया" के पहले एपिसोड में हुआ, जहां फराह उनकी पहली मेहमान के रूप में आईं. इस दौरान, सानिया ने खुलकर और दिल खोलकर की गई बातचीत में बताया कि कैसे उनकी सबसे अच्छी दोस्त के समय पर दिए गए हस्तक्षेप ने उनके सबसे मुश्किल दिनों में से एक में लाइव शो से पहले खुद को संभालने में उनकी मदद की.

सानिया ने कहा, "मैं कैमरे पर इसका जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन एक पल ऐसा था जो मेरे सबसे बुरे पलों में से एक था, जब आप (फराह खान) मेरे सेट पर आईं और उसके बाद मुझे एक लाइव शो में जाना पड़ा. अगर आप वहां नहीं आतीं, तो मैं कांप रही थी, और अगर आप वहां नहीं आतीं, तो मैं वह शो नहीं करती. आपने मुझसे कहा था, 'चाहे कुछ भी हो, तुम यह शो कर रही हो."

फराह ने उस दिन को याद करते हुए कहा कि सानिया को परेशान देखकर वह घबरा गई थीं. उन्होंने कहा, "मैं बहुत डर गई थी. मुझे उस दिन शूटिंग करनी थी, लेकिन मैं सब कुछ छोड़कर पजामा और चप्पल पहनकर वहां पहुंच गई. उन्होंने आगे कहा कि वह बस उस पल अपनी दोस्त के साथ रहना चाहती थीं.



बातचीत में फराह ने सानिया की अकेले पालन-पोषण की जिम्मेदारी को मजबूती और शालीनता से निभाने के लिए सराहना भी की. उन्होंने कहा- अकेले ऐसा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने बेटे की परवरिश करनी पड़ती है और उसे समय देना पड़ता है. इसमें दोगुनी मेहनत लगती है, और आप इसे खूबसूरती से कर रही हैं.

सानिया ने अप्रैल 2010 में शोएब मलिक से शादी की और 2018 में उनके बेटे इजहान मिर्जा मलिक का जन्म हुआ. जनवरी 2024 में शोएब ने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद से शादी की घोषणा की थी. इसके बाद सान‍िया के परिवार ने इस जोड़े के अलग होने की पुष्टि की. तब उनकी बहन अनम मिर्जा ने बताया था कि सानिया कुछ महीने पहले ही अलग हो गई थीं और उन्होंने तब उस दौरान प्राइवेसी रखे जाने की बात की थी.





