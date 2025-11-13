scorecardresearch
 

Feedback

'मैं कांप रही थी', शोएब मलिक से डायवोर्स के बाद सानिया मिर्जा की हालत हुई खराब, बोलीं-मुझे पैन‍िक अटैक आए

टेन‍िस स्टार सानिया मिर्जा ने खुलासा किया है कि शोएब मलिक से तलाक के बाद उन्हें पैनिक अटैक आए थे. टेनिस स्टार ने अपनी करीबी दोस्त और बॉलीवुड निर्देशक फराह खान को अपने सबसे बुरे दौर से उबरने में मदद का श्रेय दिया.

Advertisement
X
सान‍िया म‍िर्जा का शोएब मल‍िक सग तलाक पर दर्द छलका है (Photo:ITG)
सान‍िया म‍िर्जा का शोएब मल‍िक सग तलाक पर दर्द छलका है (Photo:ITG)

भारत की स्टार टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने अपने जीवन के सबसे भावुक पलों में से एक के बारे में खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बॉलीवुड निर्देशक और कोरियोग्राफर फराह खान ने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान शोएब मलिक से तलाक के बाद आए पैनिक अटैक के दौरान उनका साथ दिया था. 

यह खुलासा सानिया के नए यूट्यूब टॉक शो, "सर्विंग इट अप विद सानिया" के पहले एपिसोड में हुआ, जहां फराह उनकी पहली मेहमान के रूप में आईं. इस दौरान, सानिया ने खुलकर और दिल खोलकर की गई बातचीत में बताया कि कैसे उनकी सबसे अच्छी दोस्त के समय पर दिए गए हस्तक्षेप ने उनके सबसे मुश्किल दिनों में से एक में लाइव शो से पहले खुद को संभालने में उनकी मदद की. 

सानिया ने कहा, "मैं कैमरे पर इसका जिक्र नहीं करना चाहती, लेकिन एक पल ऐसा था जो मेरे सबसे बुरे पलों में से एक था, जब आप (फराह खान) मेरे सेट पर आईं और उसके बाद मुझे एक लाइव शो में जाना पड़ा. अगर आप वहां नहीं आतीं, तो मैं कांप रही थी, और अगर आप वहां नहीं आतीं, तो मैं वह शो नहीं करती.  आपने मुझसे कहा था, 'चाहे कुछ भी हो, तुम यह शो कर रही हो."

सम्बंधित ख़बरें

Farah Khan on failed IVF treatment
दो बार फेल हुआ IVF, ढेरों तकलीफें झेलकर मां बनी थीं फराह खान, छलका दर्द 
Shoaib Malik, sania mirza, sana javed
सानिया मिर्जा अकेले कर रहीं बेटे की परवरिश, तलाक पर बोलीं- मुश्किल था 
Farah Khan Sania mirza
फराह खान ने 'नेपो बेबीज' पर दिया बड़ा बयान, इंडस्ट्री में आउटसाइडर्स का बताया दर्द 
पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से हो रहा शोएब मलिक का तलाक? 
Sania Mirza
जब ‘ताल’ की लय में सानिया का अंदाज घुल जाए… तो वक्त भी थिरकने लगता है 
Advertisement

फराह ने उस दिन को याद करते हुए कहा कि सानिया को परेशान देखकर वह घबरा गई थीं. उन्होंने कहा, "मैं बहुत डर गई थी. मुझे उस दिन शूटिंग करनी थी, लेकिन मैं सब कुछ छोड़कर पजामा और चप्पल पहनकर वहां पहुंच गई.  उन्होंने आगे कहा कि वह बस उस पल अपनी दोस्त के साथ रहना चाहती थीं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IVM Podcasts (@ivmpodcasts)


बातचीत में फराह ने सानिया की अकेले पालन-पोषण की जिम्मेदारी को मजबूती और शालीनता से निभाने के लिए सराहना भी की. उन्होंने कहा- अकेले ऐसा करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, अपने बेटे की परवरिश करनी पड़ती है और उसे समय देना पड़ता है. इसमें दोगुनी मेहनत लगती है, और आप इसे खूबसूरती से कर रही हैं. 

सानिया ने अप्रैल 2010 में शोएब मलिक से शादी की और 2018 में उनके बेटे इजहान मिर्जा मलिक का जन्म हुआ. जनवरी 2024 में शोएब ने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद से शादी की घोषणा की थी. इसके बाद सान‍िया के परिवार ने इस जोड़े के अलग होने की पुष्टि की. तब उनकी बहन अनम मिर्जा ने बताया था कि सानिया कुछ महीने पहले ही अलग हो गई थीं और उन्होंने तब उस दौरान प्राइवेसी रखे जाने की बात की थी. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार एग्जिट पोल लाइव
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement