बिना ब्याह 3 बच्चों की मां... अब 44 की उम्र में फिर प्रेग्नेंट हुई ये स्टार प्लेयर, फैन्स रह गए दंग

टेनिस कोर्ट पर अपनी खूबसूरती और दिलकश अदाओं से करोड़ों दिल जीत चुकीं अन्ना कुर्निकोवा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. ग्लैमरस एक्स-टेनिस स्टार कुर्निकोवा ने 44 साल की उम्र में अपनी चौथी प्रेग्नेंसी की घोषणा कर सबको चौंका दिया है. वह अपने पार्टनर और मशहूर स्पेनिश सिंगर 50 साल के एनरिके इग्लेसियस के साथ चौथे बच्चे का स्वागत करने जा रही हैं. स्पैनिश मैगजीन Hola के मुताबिक कुर्निकोवा पहले से ही प्रेग्नेंसी के बीच के चरण में हैं और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है.

यह खुशखबरी उस समय आई है जब कुछ महीने पहले उन्हें व्हीलचेयर और प्रोटेक्टिव बूट में देखा गया था, जिसके बाद उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई गई थी. इग्लेसियस लगातार अपने फैन्स के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं टेनिस फैन्स को कुर्निकोवा की झलक कभी-कभार ही मिलती है.

कोर्ट से दूर सही, लेकिन फैन्स के दिलों में आज भी नंबर वन... (Photo- Getty)

तीन बच्चों के बाद चौथी बार किलकारी

कुर्निकोवा और इग्लेसियस के पहले से तीन बच्चे हैं- जुड़वां लूसी और निकोलस (7 वर्ष) और बेटी मैरी (5 वर्ष). अगस्त में मियामी में उन्हें बच्चों को मार्शल आर्ट्स क्लास के लिए ले जाते देखा गया था, जिससे उनकी तबीयत को लेकर उठे सवाल शांत हो गए.

हाल के दिनों में अन्ना कुर्निकोवा (X @Enrique_Daily)

कोर्ट से शोहरत, मॉडलिंग से ग्लैमर

रूसी स्टार कुर्निकोवा ने 14 साल की उम्र में प्रोफेशनल टेनिस में कदम रखा था. वह सिंगल्स में भले ही ग्रैंड स्लैम खिताब न जीत सकीं, लेकिन मार्टिना हिंगिस के साथ जोड़ी बनाकर 1999 और 2002 में ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल्स खिताब जीता.

टेनिस कोर्ट से बाहर भी कुर्निकोवा ने खूब सुर्खियाँ बटोरीं. 2002 में उन्हें दुनिया की सबसे सेक्सी महिला चुना गया था, जिसमें उन्होंने ब्रिटनी स्पीयर्स और जेनिफर लोपेज जैसी स्टार्स को पीछे छोड़ा. 2010 में उन्हें अब तक की सबसे सेक्सी टेनिस खिलाड़ी घोषित किया गया.

हर साल चोटों से जूझीं

कुर्निकोवा का करियर चोटों से भरा रहा. पीठ और पैरों की गंभीर चोटों ने उन्हें बार-बार कोर्ट से दूर किया. 2003 में महज 21 साल की उम्र में उन्होंने टेनिस को अलविदा कह दिया.

एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था- 'मैं तभी तक खेलूंगी जब तक मुझे मजा आएगा. यह समझना जरूरी है कि टेनिस ही जिंदगी में सबकुछ नहीं है. लगभग हर साल मुझे चोट लगी. 1997 में स्ट्रेस फ्रैक्चर, 1998 में अंगूठे का लिगामेंट फट गया, 1999 में फिर से स्ट्रेस फ्रैक्चर और 2001 में तो पूरा साल ही मैं कोर्ट से बाहर रही.'

2001 से कुर्निकोवा-एनरिके साथ-साथ

दोनों की मुलाकात 2001 में इग्लेसियस के हिट गाने ‘Escape’ के म्यूजिक वीडियो के दौरान हुई थी. उस समय से दोनों साथ हैं और पिछले दो दशकों से मियामी में रह रहे हैं. उनकी ऑन-स्क्रीन हॉट केमिस्ट्री ने ही रियल लाइफ में रोमांस की शुरुआत की थी.

दो दशकों से रिश्ते में, शादी की खबर अब भी रहस्य. (Photo- Getty)

मियामी में आलीशान जीवन

कपल ने इस साल मियामी बीच के Bay Point इलाके में 6.5 मिलियन डॉलर का आलीशान घर खरीदा. इसमें पांच बेडरूम और साढ़े चार बाथरूम हैं. यह घर उनकी प्रॉपर्टी लिस्ट में नया इजाफा है.

शादी का रहस्य बरकरार

इस कपल की शादी हुई है या नहीं, यह अब तक रहस्य है. इग्लेसियस कई बार कुर्निकोवा को अपनी 'वाइफ' कह चुके हैं, लेकिन उनका कहना है, 'असल मायने यह रखते हैं कि आप अच्छे माता-पिता बनें, न कि शादी का कागज आपके पास हो.'

