Aus Open: पहले दो सेट गंवाने के बाद मेदवेदेव सेमीफाइनल में, फेलिक्स ने जमकर किया संघर्ष

यूएस ओपन चैम्पियन और दूसरी वरीयता प्राप्त डेनिल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई. पहले दो सेट गंवाने के बाद अच्छी वापसी करके उन्होंने यह जीत हासिल की. जबकि स्टेफनोस सिटसिपास को आगे बढ़ने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई.

मेदवेदेव एक समय दो सेट से पीछे चल रहे थे तथा चौथे सेट में उन्होंने मैच प्वाइंट भी बचाया. उन्होंने आखिर में 4 घंटे 42 मिनट तक चले मैराथन मुकाबले में नौवीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स आगर एलियास्सिमे को 6-7 (4), 3-6, 7-6 (2), 7-5, 6-4 से हराया.

