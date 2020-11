एडिलेड में घास काटने वाला बन गया बॉलर, डेब्यू की पहली ही गेंद पर मचाया था तहलका

भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट एडिलेड में खेलेगी. 17 दिसंबर से खेला जाने वाला यह टेस्ट डे-नाइट होगा. यह वही एडिलेड ओवल है, जहां ऑस्ट्रेलियाई स्टार ऑफ स्पिनर नाथन लियोन कभी घास काटने वाले कर्मचारी (ग्राउंड स्टाफ) हुआ करते थे. शुक्रवार (20 नवंबर) को उनका जन्मदिन है. वह आज 33 साल के हो गए.

नाथन लियोन: ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल ऑफ स्पिनर

नाथन लियोन अब तक 96 टेस्ट मैचों 390 विकेट हासिल कर चुके हैं और वह ऑस्ट्रेलिया की और से शेन वॉर्न (708), ग्लेन मैक्ग्रा (563) के बाद सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. सिर्फ ऑफ स्पिनर की बात करें, तो 2015 में ही वह ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज बन गए थे. उन्होंने हग ट्रंबल (141) को पीछे छोड़ा था.

🏏 127 international appearances

☝️ 420 wickets

⭐ Part of the ICC Test Team of the Year in 2018 and 2019



He was the first Australia off-spinner to claim 150 Test wickets, and is now 10 shy of 400 scalps in the format!



Happy birthday to 🇦🇺's off-spinning GOAT, Nathan Lyon 🎂 pic.twitter.com/4lD6L4pPWF