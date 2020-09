IPL: राजस्थान रॉयल्स दबाव में, इस स्टार ऑलराउंडर की कमी खलेगी

बेन स्टोक्स पर काफी हद तक निर्भर राजस्थान रॉयल्स (RR) को इस साल इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में इंग्लैंड के इस स्टार हरफनमौला की कमी खलेगी. रॉयल्स का प्रदर्शन इंग्लैंड के तीन खिलाड़ियों स्टोक्स, जोस बटलर और जोफ्रा आर्चर के साथ ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ पर निर्भर करता है.

स्टोक्स अपने पिता की बीमारी के कारण क्रिकेट से दूर हैं और आईपीएल के पहले हाफ में नजर नहीं आएंगे. इससे टीम का संतुलन निश्चित तौर पर बिगड़ेगा.

रॉयल्स को प्लेऑफ में ले जाने की जिम्मेदारी विदेशी खिलाड़ियों पर ही है. बटलर और आर्चर दूसरे मैच से उपलब्ध रहेंगे. स्मिथ हालांकि इंग्लैंड दौरे पर अभ्यास के दौरान कनकशन चोट का शिकार हो गए थे.

दक्षिण अफ्रीका के डेविड मिलर और ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज एंड्रयू टाई से भी उम्मीदें होंगी. भारतीय खिलाड़ियों में संजू सैमसन प्रतिभाशाली हैं, लेकिन किसी भी सत्र में लगातार पांच मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. एक समय आईपीएल के स्टार खिलाड़ियों में रहे रॉबिन उथप्पा लंबे समय से फॉर्म में नहीं हैं.

