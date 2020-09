स्टार्क ने छोड़ी 'मांकड़िंग', फैन के निशाने पर आए अश्विन- तो मिला ये जवाब

इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान भरपूर ड्रामा देखने को मिला. एक तो ग्लेन मैक्सवेल और एलेक्स कैरी ने शानदार शतक लगाकर इंग्लैंड से जीत छीन ली. साथ ही स्टार्क से जुड़ा मामला भी वायरल हो गया. बुधवार को मैनचेस्टर वनडे तीन विकेट से जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर 2-1 से कब्जा कर लिया. 303 रनों का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एक समय 73 रनों पर 5 विकेट गंवा दिए थे.

इस मैच के दौरान एक ऐसा वाकया देखने को मिला, जिससे जुड़ी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है. दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क ने आदिल राशिद को गेंद फेंकने से पहले क्रीज छोड़ने पर चेतावनी दी थी.

Gotta feel for Mitchell Starc, even after going for plenty he didn't go for Mankading and gave a clear cut warning to Adil Rashid. 😂 pic.twitter.com/yd8JeYHXJd

सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर को एक यूजर ने भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन को टैग किया और उनसे इस तरीके से खेलने को कहा. उस प्रशंसक ने ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड मैच की उस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, 'कृपया कुछ सीखें @ ashwinravi99. इस तरह खेला जाता है.'

ऐसा पहली बार नहीं, जब किसी प्रशंसक ने अश्विन की खेल भावना पर सवाल उठाया है. अश्विन ने फैन को इस अंदाज में जवाब दिया, 'मैं अच्छी लड़ाई लड़ने में विश्वास करता हूं... प्रतीक्षा करें, मैं इस पर वापस आऊंगा.'

I believe in fighting the good fight but wait till the day after and I will get back to you on this. I would like to give a day to myself.🙏 https://t.co/2LJufUNAnX