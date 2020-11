IPL क्वालिफायर-2: आज फाइनल के लिए जंग, SRH को रोक पाएगी दिल्ली?

आईपीएल के 13वें सीजन के क्वालिफायर-2 में रविवार को अबु धाबी में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें आमने-सामने होंगी. टूर्नामेंट में सही समय पर लय हासिल करने वाली सनराइजर्स टीम के हौसले बुलंद हैं. इस मैच की विजेता टीम का सामना फाइनल में मुंबई इंडियंस (MI) से होगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से खेला जाएगा.

'करो या मरो' के चारों मुकाबले जीत चुकी है SRH

सनराइजर्स हैदराबाद के लिए पिछले चारों मुकाबले 'करो या मरो' के थे, लेकिन टीम ने सभी में जीत दर्ज की. दूसरी तरफ शुरुआती मैचों में शानदार प्रदर्शन करने वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम टूर्नामेंट के आखिरी चरण तक पहुंचते-पहुंचते लय से भटक गई. शुरुआती चरण में लचर प्रदर्शन करने वाली हैदराबाद की टीम की वापसी का श्रेय कप्तान डेविड वॉर्नर को जाता है, जिन्होंने अपने खिलाड़ियों का शानदार इस्तेमाल किया.

पिछले 6 में 5 से मुकाबले हार चुकी है दिल्ली

शुरुआती 9 मैचों में 7 जीत दर्ज करने वाले दिल्ली कैपिटल्स की पिछले 6 मैचों में 5 हार से कप्तान श्रेयस अय्यर की योजनाओं को झटका लगा है. युवा कप्तान अय्यर टूर्नामेंट के 13वें सत्र में टीम को पहली बार फाइनल में ले जाना चाहेंगे, तो वहीं वॉर्नर 2016 की सफलता को एक बार फिर से दोहराकर दूसरी बार टीम को चैम्पियन बनाना चहेंगे. वॉर्नर अगर अगले दो मैचों में जीत दर्ज करने में सफल रहे तो टूर्नामेंट में सबसे कम अनुभव वाले खिलाड़ियों के साथ जीत दर्ज करने का सेहरा उनके सिर बंधेगा

दिल्ली की सबसे बड़ी चिंता टीम का शीर्ष क्रम

दिल्ली की टीम के लिए सबसे बड़ी चिंता उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की है. शिखर धवन (15 मैचों में 525) ने कुल मिलाकर अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन पिछले कुछ मैचों में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. युवा पृथ्वी शॉ (13 मैचों से 228) की कमजोरियां बेहतर तेज गेंदबाजी के खिलाफ उजागर हो गईं. जबकि अनुभवी अजिंक्य रहाणे (7 मैचों में 111) ने अब तक केवल एक मैच में दमदार प्रदर्शन किया है.

अच्छी शुरुआत नहीं दे रहे सलामी बल्लेबाज

टीम के कोच रिकी पोंटिंग सलामी बल्लेबाजों के खाता खोले बगैर आउट होने से परेशान हैं. टूर्नामेंट में अब तब 9 बार ऐसा हो चुका है, जिसमें धवन 4, शॉ 3 और रहाणे 2 बार स्कोररों को परेशान किए बिना पवेलियन लौट गए. मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले क्वालिफायर मुकाबले को छोड़कर टीम के गेंदबाजों ने अब तब अच्छा प्रदर्शन किया है. कैगिसो रबाडा (25 विकेट), एनरिक नोर्तजे (20) और रविचंद्रन अश्विन (13) ने अधिकांश मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है,

सनराइजर्स की बल्लेबाजी इस वजह से मजबूत

सनराइजर्स की बल्लेबाजी इकाई ने पिछले कुछ मैचों में लय हासिल की है, जिसे टीम के हरफनमौला जेसन होल्डर ने भी माना. होल्डर ने कहा, ‘हमने आक्रामक शुरुआत के साथ बल्लेबाजी में अच्छा किया है. जाहिर है वॉर्नर ने इसकी अगुवाई की जिनका ऋद्धिमान साहा ने अच्छा साथ दिया. जॉनी बेयरस्टो ने भी अच्छा किया और मनीष पांडे ने लय बरकरार रखी. केन विलियमसन के रूप में टीम के पास शांत दिमाग वाला बल्लेबाज है.’

क्वालिफायर-2 में साहा का खेलना तय नहीं

चोट के कारण साहा एलिमिनेटर मुकाबले में टीम का हिस्सा नहीं थे और क्वालिफायर में भी उनके खेलने की संभावना कम है. टूर्नामेंट के 6 मैचों में 13 विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के इस कप्तान ने कहा, ‘हमें श्रीवत्स गोस्वामी पर भरोसा है. वह काफी समय से टीम के साथ हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की जरूरत है.’

देखें: आजतक LIVE TV

SRH के गेंदबाजों ने किया है बेहतरीन प्रदर्शन

गेंदबाजी में सनराइजर्स के पास संदीप शर्मा, होल्डर, शाहबाज नदीम, टी नटराजन और राशिद खान जैसे फॉर्म में चल रहे गेंदबाज हैं. संदीप ने पावर प्ले में और नटराजन ने डेथ ओवरों में शानदार प्रदर्शन किया है. राशिद बीच के ओवरों में काफी किफायती साबित हुए हैं. टीम की एकमात्र कमजोर कड़ी मध्यक्रम की बल्लेबाजी है, जहां प्रियम गर्ग और अब्दुल समद जैसे युवाओं को अपने करियर की सबसे बड़ी चुनौती से गुजरना होगा.

𝐓𝐡𝐞 𝐏𝐞𝐧𝐮𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝐒𝐡𝐨𝐰𝐝𝐨𝐰𝐧 🔵🆚🟠



High Stakes. Higher Rewards. For a shot at winning the Highest Prize 📈🏆



Dilliwalon, #WeRoarTogether tonight 🐯✊🏻#DCvSRH #Dream11IPL #YehHaiNayiDilli @ShreyasIyer15 @davidwarner31 pic.twitter.com/FMG8ZtMHjx