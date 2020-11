कोहली पर बरसे गंभीर- 8 साल में एक भी ट्रॉफी नहीं, कप्तानी क्यों नहीं छोड़ते?

विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) का आईपीएल सफर खत्म हो गया. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ शुक्रवार को एलिमिनेटर मुकाबला गंवाने के साथ ही कोहली का ट्रॉफी जीतने के सपना एक बार फिर टूट गया. विराट कोहली ने 2013 में पूर्ण रूप आरसीबी की कप्तानी संभाली थी. उनकी कप्तानी में टीम तब से सिर्फ एक बार 2016 में फाइनल में पहुंची, लेकिन खिताब जीत नहीं पाई.

भारत के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर को लगता है कि विराट कोहली को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी से हट जाना चाहिए. गंभीर ने कहा कि 8 साल काफी लंबा समय होता है और अगर टीम इस अवधि में एक भी खिताब जीतने में विफल रहती है, तो कप्तान को जवाबदेह होना चाहिए.

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को दो बार चैम्पियन बनाने वाले पूर्व कप्तान गौतम गंभीर ने क्रिकइन्फो से लाइव इंटरव्यू में कहा, 'यही मौका है, कोहली आगे आएं और इस परिणाम के लिए जिम्मेदारी लें.'

यह पूछे जाने पर कि यदि वह फ्रेंचाइजी के प्रभारी होते, तो कप्तान बदल देते..? गंभीर ने कहा, '100 प्रतिशत, क्योंकि समस्या जवाबदेही के बारे में है. टूर्नामेंट में 8 साल (बिना ट्रॉफी के), 8 साल बहुत लंबा समय है. मुझे कोई अन्य कप्तान बताएं ... कप्तान के बारे में भूल जाएं, मुझे किसी अन्य खिलाड़ी के बारे में बताइए, जो 8 साल तक किसी टीम के साथ रहने के बाद भी खिताब नहीं जीता और फिर भी टीम के साथ बना हुआ है... यह जवाबदेही होनी चाहिए. एक कप्तान को जवाबदेही लेने की जरूरत है.'

