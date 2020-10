IPL: आज मुंबई और RCB में टक्कर, 2 प्वाइंट से 'प्ले ऑफ' हो जाएगा पक्का

आईपीएल के 13वें सीजन के 48वें मैच में बुधवार को मुंबई इंडियंस (MI) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीमें आमने-सामने होंगी. मुंबई और बेंगलुरु दोनों की निगाहें इस मैच को जीतकर प्ले ऑफ में जगह पक्की करने पर है. चोटिल होने के कारण रोहित शर्मा लगातार तीसरे मैच से बाहर रह सकते हैं. अबु धाबी में यह मुकाबला शाम 7.30 बजे से शुरू होगा.

मुंबई को पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स से 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. उसके 14 अंक हैं. विराट कोहली की अगुवाई वाली आरसीबी के भी 14 अंक हैं. उसे भी रविवार को चेन्नई सुपर किंग्स से हार झेलनी पड़ी थी. बुधवार को जो भी टीम जीत दर्ज करेगी, उसकी प्ले ऑफ में जगह सुरक्षित हो जाएगी.

