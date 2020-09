IPL: कोहली के चौके से RCB ने जीता सुपर ओवर का दांव, मुंबई की कोशिश गई बेकार

आईपीएल के 13वें सीजन के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने मुंबई इंडियंस (MI) को सुपर ओवर में मात दे दी. एबी डिविलियर्स के कमाल और नवदीप सैनी की सुपर ओवर में की गई कसी हुई गेंदबाजी से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुर (RCB) ने दुबई में रोमांच से भरे बड़े स्कोर वाले मैच में मुंबई इंडियंस पर जीत दर्ज की. उसने इंडियन सुपर लीग (IPL) में दो महत्वपूर्ण अंक हासिल किए. बेंगलुरु की टीम की तीन मैचों यह दूसरी जीत है, जबकि मुंबई की इतने ही मैचों में दूसरी हार है.

आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर तीन विकेट पर 201 रन का मजबूत स्कोर बनाया था. मुंबई की टीम इसके जवाब में पांच विकेट पर 201 रन बनाकर मैच को सुपर ओवर तक पहुंचाया. मुंबई ने 99 रनों की बेहतरीन पारी खेलने वाले ईशान किशन की बजाय कीरोन पोलार्ड और हार्दिक पंड्या को सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतारा, लेकिन नवदीप सैनी ने इस ओवर में केवल सात रन दिए.

मुंबई की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने पहली तीन गेंदों में केवल दो रन दिए, लेकिन डिविलियर्स ने चौथी गेंद पर चौका लगा दिया. बुमराह ने यॉर्कर की तो डिविलियर्स एक रन ही ले पाए. ऐसे में विराट कोहली ने नीची रहती फुलटॉस पर विजयी चौका लगाया.

बड़े स्कोर के दबाव में मुंबई ने 39 पर 3 विकेट गंवाए

मुंबई की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसके तीन विकेट 39 रन पर निकल गए थे. ऐसे में युवा किशन ने 58 गेंदों पर दो चौके और नौ छक्के की मदद से 99 और पोलार्ड ने 24 गेंदों पर 3 चौके और 5 छक्के की मदद से नाबाद 60 रन बनाए. इन दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 119 रनों की साझेदारी की.

आरसीबी की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने कसी हुई गेंदबाजी का बेहतरीन नमूना पेश किया और चार ओवरों में 12 रन देकर एक विकेट लिया, लेकिन उसके बाकी गेंदबाज प्रभाव नहीं छोड़ पाए. सब्स्टीट्यूट पवन नेगी ने तीन कैच लिये, लेकिन उन्होंने पोलार्ड को जीवनदान भी दिया.

कप्तान रोहित शर्मा ने मुंबई को निराश किया

बड़े लक्ष्य के सामने मुंबई कप्तान रोहित शर्मा (8) और सूर्यकुमार यादव (शून्य) और क्विंटन डि कॉक (14) के विकेट जल्दी निकाल दिए. हार्दिक पंड्या (15) भी नहीं चल पाए. दस ओवरों के बाद स्कोर तीन विकेट पर 63 रन था. किशन ने सैनी पर दो छक्के लगाए और फिर एडम जाम्पा पर छक्के से अर्धशतक पूरा किया.

पोलार्ड ने पासा पलटा, मैच को रोमांचक बनाया

मुंबई को आखिरी चार ओवरों में 80 रन चाहिए थे. गेंदबाजों को ओस के कारण गेंद पर ग्रिप बनाने में दिक्कत आ रही थी. ऐसे में पोलार्ड ने पासा पलटा. उन्होंने जाम्पा पर तीन छक्के लगाए और फिर चहल के ओवर में भी इतने ही छक्के लगे. इनमें से दो छक्के पोलार्ड के बल्ले से निकले जिनमें से दूसरे छक्के से उन्होंने 20 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया.

ईशान किशन शतक से चूके, 99 पर लपके गए

दो ओवर में 49 रन बनने से आरसीबी की टीम दबाव में आ गई. सैनी ने 19वें ओवर में 12 रन दिए और इस तरह से मुंबई को आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे. इसुरू उदाना गेंदबाज थे. पहली दो गेंदों पर दो रन बने. किशन ने तीसरी और चौथी गेंद को छक्के के लिए भेज दिया, लेकिन पांचवीं गेंद पर वह सीमा रेखा पर कैच दे बैठे और शतक से चूक गए. पोलार्ड ने चौका जड़कर स्कोर बराबर किया.

RCB ने 3 विकेट पर 201 रनों का बड़ा स्कोर बनाया

इससे पहले एरॉन फिंच, देवदत्त पडिक्कल और मैन ऑफ द मैच एबी डिविलियर्स के अर्धशतकों की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने 3 विकेट पर 201 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया. फिंच (35 गेंदों पर 52 रन, 7 चौके, 1 छक्का) और देवदत्त पडिक्कल (40 गेंदों पर 54 रन, 5 चौके, 2 छक्के) ने पहले विकेट के लिए 81 रन जोड़कर आरसीबी को अच्छी शुरुआत दी.

पूरे रंग में दिखे डिविलियर्स, खेली धमाकेदार पारी

डिविलियर्स ने 24 गेंदों पर 4 चौके और इतने ही छक्के की मदद से नाबाद 55 रनों की लाजवाब पारी खेली. उन्होंने आईपीएल में अपने 4500 रन पूरे किए. अब 157 मैचों में उनके 40.43 की औसत से 4529 रन हैं. शिवम दुबे ने भी 2 छक्कों की मदद से 10 गेंदों पर नाबाद 27 रन का बेहतरीन योगदान दिया. मुंबई के लिए ट्रेंट बोल्ट ने 34 रन देकर दो विकेट लिये, लेकिन जेम्स पेटिंसन और जसप्रीत बुमराह अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाए.

ICYMI - Rocket #ABD launches 2 into the stands.



2 mammoth sixes into the Dubai Sky. This one had AB de Villiers written all over it.https://t.co/lKvHy2in2O #Dream11IPL #RCBvMI — IndianPremierLeague (@IPL) September 28, 2020

एरॉन फिंच ने शुरू में रन बनाने का जिम्मा उठाया

पहले बल्लेबाजी का न्योता पाने वाले आरसीबी की तरफ से फिंच ने शुरू में रन बनाने का जिम्मा उठाया. टीम ने पहले 6 ओवरों में जो 59 रन बनाए उनमें से 40 रन इस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर के बल्ले से निकले थे. इस बीच रोहित ने फिंच का मुश्किल कैच छोड़ा, जिसका जश्न इस बल्लेबाज ने बोल्ट की अगली गेंद पर दर्शनीय छक्का लगाकर मनाया और फिर लेग स्पिनर राहुल चाहर के पहले ओवर में लगातार तीन चौके जमाए.

विराट कोहली लगातार तीसरे मैच में नाकाम रहे

फिंच ने राहुल चाहर के अगले ओवर में चौका जड़कर 31 गेंदों पर अर्धशतक तक पहुंचे, लेकिन बोल्ट की धीमी गेंद पर वह सही टाइमिंग से शॉट नहीं लगा पाए और आसान कैच दे बैठे. कप्तान विराट कोहली लगातार तीसरे मैच में नाकाम रहे. उन्होंने 11 गेंदों तक संघर्ष किया और केवल तीन रन बनाकर चाहर की गेंद पर कवर पर खड़े रोहित शर्मा को कैच का अभ्यास कराया. कोहली ने तीन मैचों में केवल 18 रन बनाए हैं.

A fine innings from Padikkal comes to an end. He departs after a well made 54.



Live - https://t.co/ubNrhzZQsp #Dream11IPL #RCBvMI pic.twitter.com/qij01j6hCc — IndianPremierLeague (@IPL) September 28, 2020

पडिक्कल ने टूर्नामेंट में अपनी दूसरी फिफ्टी जमाई

कोहली जब क्रीज पर रहे तो रन गति भी धीमी पड़ी. पडिक्कल ने ऐसे में पेटिंसन पर लगातार दो छक्के लगाए और फिर कीरोन पोलार्ड पर चौका जड़कर टूर्नामेंट का अपना दूसरा अर्धशतक पूरा किया. बोल्ट की धीमी गेंद पर पोलार्ड ने बाउंड्री लाइन पर पडिक्कल का शानदार कैच लिया, लेकिन इस बीच डिविलियर्स अपने रंग में आ चुके थे.

आखिरी ओवर में शिवम दुबे ने तीन छक्के जड़े

डिविलियर्स ने बुमराह के एक ओवर में दो छक्के और चौके की मदद से 18 रन बटोरे. उन्होंने बोल्ट की गेंद भी छक्के के लिए भेजी और फिर बुमराह के अगले ओवर में 90 मीटर दूर गए छक्के से अर्धशतक पूरा किया. दुबे ने पेटिंसन के पारी के आखिरी ओवर में तीन छक्के लगाकर स्कोर 200 रन के पार पहुंचाया. डिविलियर्स ने पडिक्कल के साथ 62 रन जोड़े और दुबे के साथ 47 रन की अटूट साझेदारी की.