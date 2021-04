IPL का मजा किरकिरा कर सकती है कम स्कोर वाली पिच... स्टोक्स बेहद नाराज

इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम की धीमी पिच को लेकर अपनी निराशा नहीं छिपा पाए. उन्होंने यहां की खराब होती पिच पर चिंता जताई, जहां कम स्कोर वाले मैच इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का मजा किरकिरा कर सकते हैं.

राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने वाले स्टोक्स पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान उंगली में फ्रैक्चर होने के कारण स्वदेश लौट गए हैं. उनका मानना है कि रोमांचक मुकाबले के लिए 160 से 170 रनों का स्कोर होना जरूरी है.

मुंबई इंडियंस की टीम के पंजाब किंग्स के खिलाफ बमुश्किल छह विकेट पर 131 रन तक पहुंचने के बाद स्टोक्स ने ट्वीट किया, ‘उम्मीद है कि आईपीएल के आगे बढ़ने के साथ विकेट अधिक खराब नहीं होंगे. विकेट खराब होने के कारण 130-140 के स्कोर बन रहे हैं, जबकि 160-170 तक का स्कोर जरूरी है.’

Hope the wickets don’t get worse as the @IPL gets deeper into the tournament..160/170 minimum not scraping to 130/140 cause the wickets are trash..