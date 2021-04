T20 : बाबर आजम ने खेली रिकॉर्डतोड़ पारी, PAK ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से रौंदा

पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने बुधवार को साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शानदार 122 रन बनाए. यह किसी पाक बल्लेबाज का टी20 इंटरनेशनल में उच्चतम स्कोर है. सेंचुरियन में हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 204 रनों का लक्ष्य रखा था.

बाबर की इस पारी की बदौलत पाकिस्तान ने महज एक विकेट खोकर टारगेट को हासिल कर लिया. इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने चार मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त ले ली है. सीरीज का आखिरी मैच शुक्रवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा.

बाबर आजम का यह पहला टी20 इंटरनेशनल शतक है. वहीं, पाकिस्तान की ओर से यह महज तीसरी टी20 इंटरनेशनल सेंचुरी है. इससे पहले पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और अहमद शहजाद ही टी20 इंटरनेशनल में शतक लगा सके थे. अहमद शहजाद ने 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 111 रन बनाए थे. जबकि मोहम्मद रिजवान ने इसी साल लाहौर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही नाबाद 104 रन बनाए थे.

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 5 विकेट खोकर 203 रन बनाए थे. साउथ अफ्रीका के लिए ओपनर्स एडम मार्करम ने 63 और जानेमन मलान ने 55 रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए 108 रनों की बेहतरीन साझेदारी की. पाकिस्तान के लिए मोहम्मद नवाज ने सबसे ज्यादा दो विकेट झटके.

जवाब में पाकिस्तान ने 18 ओवर में 205/1 रन बनाकर मैच जीत लिया. बाबर आजम और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने पहले विकेट के लिए 197 रन जोड़े. यह पाकिस्तान के लिए किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रनों की साझेदारी है.

Pakistan achieve their highest successful run chase in T20Is 👏



They beat South Africa by nine wickets and take a 2-1 series lead!#SAvPAK ➡️ https://t.co/rihG1VCmdO pic.twitter.com/JCloo7mPhS