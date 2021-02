Australian Open: सेरेना का अभियान शुरू, 24वां ग्रैंड स्लैम है टारगेट

सेरेना विलियम्स ने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के पहले दौर में सोमवार को एकतरफा जीत दर्ज की. सेरेना ने एक गेम में पिछड़ने के बाद जोरदार वापसी करते हुए टूर्नामेंट के पहले दिन लगातार 10 गेम जीतकर लॉरा सीजमुंड को 6-1, 6-1 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया.

सेरेना 24वें महिला एकल ग्रैंड स्लैम खिताब के लिए चुनौती पेश कर रही हैं. 39 साल की सेरेना ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट के 24 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड से महज एक खिताब दूर हैं. सेरेना ने इस मुकाबले के दौरान अपनी सर्विस पर सिर्फ नौ अंक गंवाए और 16 विनर जड़े.

सेरेना की बड़ी बहन वीनस विलियम्स ने 2019 के बाद पहला ग्रैंड स्लैम मैच जीता, जब उन्होंने अपने 21वें ऑस्ट्रेलियाई ओपन में खेलते हुए कर्स्टन फिलिपकेन्स को 7-5, 6-2 से हराया. 40 साल की वीनस इस साल के ड्रॉ में सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी हैं. वह आस्ट्रेलियाई ओपन में हिस्सा लेने वाली उन सिर्फ छह खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिनकी उम्र 40 साल से अधिक है.

Serena wins it in style 👑



The perfect start to her #AusOpen campaign with a victory over Siegemund 6-1 6-1 🇺🇸@serenawilliams | #AO2021 pic.twitter.com/80MOANh6o5