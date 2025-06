Neeraj Chopra Classic: अब इस तारीख को होगा नीरज चोपड़ा क्लासिक इवेंट, दुनिया के 12 बड़े खिलाड़ी फेंकेंगे भाला

भारत में पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. पहले यह प्रतियोगिता 24 मई को आयोजित की जानी थी. इस प्रतियोगिता का आयोजन ओलंपिक में दो पदक जीतने वाले चोपड़ा द्वारा जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स के सहयोग से किया जा रहा है.

Neeraj Chopra Classic to be held on July 5. (PTI)