Nikhat Zareen World Boxing Championship: भारत की निकहत जरीन ने रचा इतिहास, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचीं

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप (World Boxing Championship) से भारत के लिए शानदार खबर आई है. भारतीय महिला बॉक्सर निकहत ज़रीन ने टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है. बुधवार को इस्तानबुल में हुए सेमीफाइनल में निकहत ने ब्राज़ील की कैरोलिन डे एल्मीडा को मात दी.



पूर्व जूनियर वर्ल्ड चैम्पियन निकहत ज़रीन ने मैच में शानदार खेल दिखाया और 5-0 से इस मुकाबले को जीत लिया. 52 किग्रा. कैटेगरी में खेलने वालीं निकहत ज़रीन के पास अब मौका है कि वह वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप को जीते और भारत का नाम रोशन करें.

🇮🇳’s @nikhat_zareen becomes first 🇮🇳 boxer to cement her place in the 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 of #IBAWWC2022 as she displayed her lethal form🔥 to eke out 🇧🇷’s Caroline in the semifinals! 🦾🌟



