Rohit Sharma IPL 2022: रोहित शर्मा के इस बयान से क्यों खफा हो गए RCB के फैन्स?

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 अब अपने अंतिम दौर में पहुंच गया है. सिर्फ एक हफ्ते का टूर्नामेंट बाकी है, ऐसे में हर मैच प्लेऑफ के लिए अहम होता जा रहा है. सबसे खास मुंबई इंडियंस (MI) की स्थिति है, जो खुद प्लेऑफ में पहुंचने की रेस से बाहर हो चुकी है लेकिन उसके हाथ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की किस्मत है.



दरअसल, मुंबई इंडियंस अपना आखिरी लीग मैच हार जाती है तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल होगा. मुंबई इंडियंस (MI) का आखिरी मैच दिल्ली कैपिटल्स (DC) के खिलाफ 21 मई को खेला जाना है. लेकिन इस मैच से पहले रोहित शर्मा ने कुछ ऐसा कहा कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैन्स खफा हो गए.



सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान रोहित शर्मा ने कहा, ‘हम इस टूर्नामेंट को हाई-नोट पर खत्म करना चाहते हैं. साथ ही आखिरी मैच में हम कुछ नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहेंगे, ताकि अगले सीजन के लिए तैयारियां शुरू हो सकें’.



रोहित शर्मा का यही बयान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैन्स को पसंद नहीं आया. कई फैन्स ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ऐसा जानबूझ कर किया जा रहा है, ताकि मुंबई इंडियंस अपना आखिरी मैच हार जाए और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेऑफ में पहुंचने के चांस खत्म हो जाएं.

Rohit : "There's one more game coming up for us, we can try resting a few more players to have a look at some new ones in that game"



RCB, PBKS & KKR fans are searching you, Skip! :D#MIvSRH #RCB #KKR #PBKS — Nish Navalkar (@YUVI_NISH) May 17, 2022

Both MI and CSK are on their lowest point this season but still teams like RCB and DC are struggling to qualify for playoffs.

Unreal — Mayur Jain (@MAYUR448) May 18, 2022



सोशल मीडिया पर यूज़र्स ने लिखा कि रोहित शर्मा पर पंजाब, बेंगलुरु और कोलकाता के फैन्स की नज़र है. जबकि मुंबई इंडियंस के फैन्स भी आने वाले मैच के लिए मज़े ले रहे हैं, फैन्स लिख रहे हैं कि मुंबई को अगला मैच हार जाना चाहिए ताकि आरसीबी प्लेऑफ में ना पहुंच पाए.

'@ImRo45 plz lose next game also. We Mi fans want RCB out of tournament!😂 — Being_Aarohi™ (@Beingaarohi8) May 17, 2022

Rohit Sharma said "We will try to give more guys opportunities as we need to look at the future of team as well" Would like to see if #ArjunTendulkar would be the one of them. Better late than never. #MI

Meanwhile rcb : pic.twitter.com/SRWvJsiFaj — Sumit Jhalava (@JhalavaSumit) May 18, 2022

According to Rohit sharma, Him and Jasprit Bumrah along with some senior players of Mumbai Indians likely to be rested in final match vs Delhi.



Remember MI losing against Delhi will kick RCB out from playoff.#MIvSRH — Johns. (@CricCrazyJ0hns) May 17, 2022



गौरतलब है कि मुंबई इंडियंस इस सीजन में अपने 10 मैच गंवा चुकी है और आईपीएल इतिहास की यह उसका सबसे बुरा प्रदर्शन है. वहीं अगर आरसीबी की बात करें तो टीम ने अभी तक 7 मैच जीते हैं, अगर आरसीबी गुजरात को हरा देती है और फिर मुंबई दिल्ली को हरा देती है तो बेंगलुरु के प्लेऑफ में पहुंचने का चांस हैं.