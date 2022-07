Neeraj Chopra: नीरज चोपड़ा का जलवा, डायमंड लीग में जीता सिल्वर, तोड़ा नेशनल रिकॉर्ड

Neeraj Chopra: टोक्यो ओलंपिक में दमदार प्रदर्शन करने वाले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार कमाल कर दिखाया है. उन्होंने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है. इसी के साथ उन्होंने पिछले 15 दिनों में दूसरी बार अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया. वहीं, ग्रेनेडियन एंडरसन पीटर्स ने 90.31 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड पर कब्जा जमाया.

स्टॉकहोम में खेली गई डायमंड लीग में नीरज ने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर दूर भाला फेंका. इस तरह उन्होंने अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 14 जून को ही बनाया था. तब नीरज ने तुर्कु में पावे नुरमी खेलों में 89.30 मीटर दूर भाला फेंककर सिल्वर मेडल जीता था.

A glimpse of the record-breaking 8⃣9⃣.9⃣4⃣ metres #JavelinThrow by @Neeraj_chopra1 . Outstanding performance!!😍 pic.twitter.com/5PzS4iIIeF

डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन

पहला प्रयास - 89.94

दूसरा प्रयास - 84.37

तीसरा प्रयास - 87.46

चौथा प्रयास - 84.77

पांचवां प्रयास - 86.67

छठा प्रयास - 86.84

कुओर्ताने में फिसलकर गिरे, फिर भी खिताब जीता

जबकि नीरज चोपड़ा कुओर्ताने खेलों में 86 . 60 मीटर दूर भाला फेंककर टॉप पर रहे थे. फिनलैंड में हुए इन दोनों टूर्नामेंटों में मुकाबला कड़ा था. कुओर्ताने में तो बारिश के कारण फिसलन की वजह से तीसरे प्रयास में नीरज चोपड़ा गिर भी गए थे, लेकिन तुरंत खड़े होकर चोटिल हुए बिना खिताब जीता.

News Flash:

With new National record mark of 89.94m, Neeraj Chopra finishes 2nd best at prestigious Stockholm Diamond League.

Reigning World Champion Andersen Peters topped the field with 90.31m. pic.twitter.com/3HNtWfBi4b