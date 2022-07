India vs England Test: भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11 का ऐलान, टीम में ब्रॉड-एंडरसन

इंग्लैंड क्रिकेट टीम को अपने ही घर में टीम इंडिया के खिलाफ पांचवां टेस्ट मैच खेलना है. ऑलराउंडर बेन स्टोक्स की कप्तानी में यह मुकाबला एक जुलाई से बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा. इसके लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11 घोषित कर दी गई है.

टीम इंडिया के खिलाफ टेस्ट के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग-11

एलेक्स लीस, जैक क्राउली, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेयरस्टो, बेन स्टोक्स (कप्तान), सैम बिलिंग्स (विकेटकीपर), मैथ्यू पोट्स, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच और जेम्स एंडरसन.

