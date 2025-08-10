नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की सिलेसिया डायमंड लीग में नहीं होगी टक्कर... एंट्री लिस्ट से दोनों का नाम गायब

भाला फेंक खिलाड़ियों नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के बीच का मुकाबला देखने के लिए फैन्स को अब थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा. भारत के नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक (2024) में मेन्स जैवलिन थ्रो स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था, वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम इसी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहे थे. अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का जबरदस्त थ्रो किया था, जबकि नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर रहा.

नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम का सामना अब 16 अगस्त को सिलेसिया डायमंड लीग में होना था, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों के नाम इस टूर्नामेंट की एंट्री लिस्ट में नहीं हैं. नीरज और अरशद यदि इस टूर्नामेंट में भाग लेते, तो पेरिस ओलंपिक के बाद उनकी ये पहली भिड़ंत होती. हालांकि अब इंतजार और बढ़ गया है.

जुलाई में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने कहा था कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम सिलेसिया डायमंड लीग में भाग लेंगे. अरशद नदीम के बेंगलुरु में हुए नीरज चोपड़ा (NC) क्लासिक में आने की उम्मीद थी, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते वो इस इवेंट में नहीं भाग ले पाए. पहले एनसी क्लासिक का आयोजन 24 मई को होना था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद इसकी तारीख में बदलाव करना पड़ा. फिर एनसी क्लासिक टूर्नामेंट 5 जुलाई को हुआ, जिसमें नीरज चोपड़ा चैम्पियन बने.

Advertisement

अरशद नदीम के कोच ने क्या कहा?

पिछले महीने लंदन में अरशद नदीम की काफ सर्जरी हुई थी. अरशद नदीम के कोच सलमान बट ने बताया 'नदीम अब सितंबर में टोक्यो में होने वाली वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं. इसी कारण उन्होंने पिंडली की मांसपेशी की सर्जरी कराई, जो उन्हें काफी समय से परेशान कर रही थी.'

नीरज चोपड़ा इस साल अच्छे फॉर्म में रहे है. उन्होंने मई 2025 में दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर का थ्रो किया था. ऐसा पहली बार हुआ, जब नीरज ने अपने करियर में 90 मीटर का बैरियर क्रॉस किया. अब संभावना है कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की अगली भिड़ंत सितंबर में टोक्यो में आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में होगी. नीरज इस समय मौजूदा वर्ल्ड चैम्पियन हैं. नीरज ने साल 2023 की चैम्पियनशिप में 88.17 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता था.

---- समाप्त ----