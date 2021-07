Where to Watch Ind vs SL 2nd ODI Live: आज सीरीज फतह करने उतरेंगे धवन के धुरंधर, जानें, कब कहां और कैसे देख सकेंगे लाइव

India vs Sri Lanka Live Streaming 2nd ODI: श्रीलंका के खिलाफ पहले मुकाबले में दमदार जीत के बाद शिखर धवन के धुरंधर आज भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले को भी अपने नाम करने के लिए उतरेंगे. तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में कप्तान शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव की जबरदस्ता पारियों की मदद से भारत ने 7 विकेट से एकतरफा जीत हासिल की थी.

पहले मुकाबले में श्रीलंका की गेंदबाजी में भी वो धार नहीं दिखी जिससे भारत ने 37वें ओवर में ही जीत दर्ज कर ली. आज के मुकाबले में भारतीय टीम अपने 11 खिलाड़ियों में बदलाव करना नहीं चाहेगी. हालांकि, मनीष पांडे की जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को जगह मिल सकती है. स्पिनर कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल से एक बार फिर आज बेहतर गेंदबाजी की उम्मीद होगी. साथ ही बल्लेबाजों को भी बेहतर शुरुआत को बड़ी पारियों में बदलने की कोशिश करनी होगी, जो पहले मुकाबले में देखने को नहीं मिला था. आइए जानते हैं इस मैच को आप कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं?

India vs Sri Lanka 2nd ODI: कहां खेला जाएगा टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच?

शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला श्रीलंका में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम (R. Premadasa Stadium) में खेला जाएगा.

India vs Sri Lanka 2nd ODI Time: कब शुरू होगा दोनों टीमों के बीच दूसरा एकदिवसीय मुकाबला?

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे वनडे मुकाबले की शुरुआत मंगलवार यानी आज दोपहरा 03:00 बजे होगी. मैच के लिए टॉस का सिक्का 2:30 बजे उछाला जाएगा.

India vs Sri Lanka 2nd ODI Where and how to watch live: कहां देख सकेंगे लाइव?

भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे वनडे मैच का लाइव प्रसारण (Live streaming of India vs Sri Lanka 2nd ODI) सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) के सोनी लिव (SonyLiv) चैनल पर देख सकेंगे. इसके अलावा आप मैच से जुड़े रोचक तथ्य और लाइव अपडेट्स https://www.aajtak.in/sports पर भी प्राप्त कर सकते हैं.

वनडे सीरीज के लिए दोनों टीमें इस प्रकार हैं -

भारत: शिखर धवन (कप्तान), पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, मनीष पांडे, नीतीश राणा, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, क्रुणाल पंड्या, कृष्णप्पा गौतम, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर, दीपक चाहर, भुवनेश्वर कुमार, चेतन सकारिया, नवदीप सैनी.

श्रीलंका: दासुन शनाका (कप्तान), धनंजय डिसिल्वा (उपकप्तान), अविष्का फर्नांडो, भानुका राजपक्षे, पथुम निसंका, चरित असलंका, वनिन्दु हसरंगा, आशेन बंडारा, मिनोड भानुका, लाहिरु उदारा, रमेश मेंडिस, चमिका करुणारत्ने, दुष्मंथा चमीरा, लक्षण संदाकन, अकिला धनंजय, शिरन फर्नांडो, धनंजय लक्षण, ईशान जयरत्ने, प्रवीण जयविक्रेमा, असिथा फर्नांडो, कासुन रजिता, लाहिरु कुमारा, इसुरु उदाना.