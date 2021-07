इस दिग्गज ने की शॉ की तारीफ, कहा- पूरे भारत में नहीं मिलेगा ऐसा बल्लेबाज

भारत ने वनडे सीरीज के पहले मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया. श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 9 के विकेट पर 262 रन बनाए. भारत ने 263 रनों के लक्ष्य को 36.4 ओवरों में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

भारत की जीत की नींव ओपनर पृथ्वी शॉ ने रखी. उन्होंने टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाई. शॉ ने 24 गेंदों पर ताबड़तोड़ 43 रन बनाए. इस पारी के बाद टीम इंडिया के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने पृथ्वी शॉ की तारीफ की है.

आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम श्रीलंका के साथ होगा, लेकिन पृथ्वी आए और उन्होंने शानदार खेल दिखाया. वह दूसरे ग्रह के हैं. मैं पृथ्वी शॉ का काफी बड़ा फैन हूं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आपको ऐसा बल्लेबाज नहीं मिलेगा.'

Four after four after four! We're Shawstruck 😍

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा कि पृथ्वी शॉ ने अपने उसी फॉर्म को जारी रखा जो उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी और आईपीएल 2021 के पहले हाफ में दिखाया था.

आकाश चोपड़ा ने कहा, सहवाग कभी इस जगह पर थे, लेकिन ये खिलाड़ी, 24 गेंद 43 रन, ऐसा लग रहा था कि बिना जोर लगाए, बिना चांस लिए, ये सिर्फ गैप में शॉट लगाकर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है. मेरा मलतब है कि क्या प्लेयर है ये.

The 𝘚𝘩𝘢𝘸 comes to an end!

Dhananjaya de Silva gets the wicket Sri Lanka wanted ☝🏽



