IND vs CHN, Hockey Asia Cup LIVE: महिला एशिया कप हॉकी फाइनल में आज भारत और चीन की टक्कर, विजेता टीम को मिलेगा वर्ल्ड कप का टिकट

महिला एशिया कप हॉकी 2025 के फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन की टक्कर है. यह मुकाबला हांगझोऊ में है. इस मुकाबले की विजेता टीम को अगले साल 14 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स होने वाले महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधा प्रवेश मिलेग. भारत-चीन मुकाबले से जुड़ी अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

महिला एशिया कप हॉकी 2025 में भारतीय टीम अनुभवी गोलकीपर सविता पूनिया और ड्रैग फ्लिकर दीपिका जूनियर के बिना उतरी है. ये दोनों खिलाड़ी इंजरी के चलते बाहर हैं. इस साल भारतीय टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और वो एफआईएच वूमेन्स प्रो लीग 2024-25 में आखिरी स्थान पर रही थी.

देखा जाए तो वूमेन्स एशिया कप हॉकी का ये 11वां संस्करण है. भारत ने वूमेन्स एशिया कप हॉकी 2004 और 2017 में जीता है. वहीं साउथ कोरिया (1985, 1993, 1999) और जापान (2007, 2013, 2022) ने तीन-तीन बार चैम्पियन बनने का गौरव हासिल किया है. चीनी टीम (1989, 2009) भी दो बार खिताब जीत चुकी है.

एशिया कप में आठ टीमों ने भाग लिया है. हर पूल से शीर्ष दो टीमें सुपर-4 चरण में पहुंचीं. फिर सुपर-4 स्टेज की शीर्ष दो टीमों के बीच खिताबी मुकाबला निर्धारित हुआ है. सुपर-चार स्टेज में चीन ने अपने तीनों मैच जीते और वो तालिका में शीर्ष पर रहा. जबकि भारतीय टीम ने एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार के चलते चार अंक जुटाए और वो दूसरे स्थान पर रही.

महिला एशिया कप हॉकी में भारतीय टीम

गोलकीपर: बंसरी सोलंकी और बिछू देवी खारीबम

डिफेंडर: मनीषा चौहान, उदिता, ज्योति, सुमन देवी, निक्की प्रधान और इशिका चौधरी

मिडफील्डर: नेहा, वैष्णवी फाल्के, सलीमा टेटे (कप्तान), शर्मिला देवी, लालरेम्सियामी और सुनेलिता टोप्पो

फॉरवर्ड: नवनीत कौर, ऋतुजा पिसाल, ब्यूटी डुंग डुंग, मुमताज खान, साक्षी और संगीता कुमारी.

