scorecardresearch
 

Feedback

ग्लैमर, ग्लोरी और गुनाह का दाग... ओलंपिक की स्टार मरिना की 'छलांग' पर लगी रोक

यूक्रेन की ट्रैक एंड फील्ड स्टार मरिना बेक-रोमांचुक को डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर 4 साल का बैन झेलना पड़ा है. तीन ओलंपिक में जलवा दिखा चुकीं और वर्ल्ड चैम्पियनशिप की रजत विजेता मरिना ने आरोपों को नकारते हुए इस फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है. खेल के साथ उनकी ग्लैमरस पहचान भी चर्चा में रहती है. पति और ओलंपिक मेडलिस्ट तैराक मिखाइलो रोमांचुक इस मुश्किल घड़ी में उनका सबसे बड़ा सहारा बने हुए हैं.

Advertisement
X
यूक्रेन की ट्रैक एंड फील्ड क्वीन मरिना बेक-रोमांचुक. (Instagram @marynabekh)
यूक्रेन की ट्रैक एंड फील्ड क्वीन मरिना बेक-रोमांचुक. (Instagram @marynabekh)

यूक्रेन की ट्रैक एंड फील्ड क्वीन मरिना बेक-रोमांचुक (Maryna Bekh-Romanchuk) के करियर पर अचानक डोपिंग का साया पड़ गया है. मोहक मुस्कान, दिलकश अदाएं और हवा में तैरती उनकी लंबी छलांगें लाखों दिलों की धड़कनें बढ़ा चुकी हैं. लेकिन अब इस खूबसूरत एथलीट को टेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइट्स पॉजिटिव पाए जाने पर 4 साल के बैन का सामना करना पड़ रहा है.

तीन ओलंपिक खेलों की स्टार मरिना के जंप्स सिर्फ खेल नहीं, बल्कि एक दृश्य आनंद जैसे थे-  हवा में लहराता तन, कसाव से भरा बदन और फिनिश लाइन पर उतरते ही चेहरे पर खिली मुस्कान... आज वही एथलीट खेल के मैदान से दूर अपनी बेगुनाही साबित करने की लड़ाई लड़ रही है.

... करियर और सपनों पर ताले

एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (AIU) ने उन्हें 10 अगस्त तक दोष स्वीकार करने का मौका दिया था, लेकिन मरिना ने 'गिल्टी' शब्द से समझौता करने से इनकार कर दिया. उनका कहना है कि यह सब एक चिकित्सीय कारण और इलाज की वजह से हुआ. वह इस बैन के खिलाफ स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन कोर्ट (CAS) में अपील कर सकती हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Sara Tendulkar
सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर क्यों नहीं बनीं क्रिकेटर? इस वजह से चुना अलग रास्ता 
Anna Kournikova
टेन‍िस की परम सुंदरी हुईं अब ऐसी, बड़ी-बड़ी मॉडल भी फेल... शादी नहीं की, 3 हैं बच्चे 
Aryna Sabalenka.
कभी लगा था बैन, अब टॉपलेस हुई ये स्टार मह‍िला ख‍िलाड़ी... जीत चुकी है वर्ल्ड लेवल के ख‍िताब  
Alisha Lehmann
ऐसी ग्लैमरस ख‍िलाड़ी… जिसे देना पड़ा बॉडीगार्ड, अब 22 साल की 'ब्यूटीक्वीन' से मिल रही टक्कर  
indian team and olympics rings
ओलंपिक 2028: क्रिकेट का शेड्यूल आया सामने, 6 टीमें लेंगी हिस्सा, T20 फॉर्मेट में होगा मैच 

.. लेकिन जब तक उनकी अपील स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन कोर्ट में नहीं सुनी जाती, उनके करियर पर ताला लग चुका है. पेरिस 2024 में वे ट्रिपल जंप फाइनल में 11वें स्थान पर रहीं, पर अब लॉस एंजेलिस 2028 का सपना भी अधूरा ही रह जाएगा.

Advertisement

खूबसूरती और ग्लैमर वाली दूसरी पहचान

मरिना सिर्फ एथलीट ही नहीं, बल्कि एक ग्लैमरस मॉडल और इन्फ्लुएंसर भी हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 4.91 लाख फॉलोअर्स हैं. यूक्रेनी ब्रांड्स Domino Group, Trihard और Fabric 17 के लिए किए गए उनके फोटोशूट्स उनकी दिलकश अदाओं और आत्मविश्वासी अंदाज को बखूबी बयान करते हैं.

एथलेटिक्स ट्रैक पर पसीना बहाने वाली यह खिलाड़ी कैमरों के सामने एकदम अलग रूप में दिखती हैं- ग्लैमरस और आत्मविश्वास से भरी हुई.

निजी जीवन में सुकून

मरिना की जिंदगी में एक और बड़ा सहारा है- उनके पति और ओलंपिक मेडलिस्ट मिखाइलो रोमांचुक. यह कपल यूक्रेन का स्पोर्ट्स पावर कपल कहलाता है. यह स्पोर्ट्स पावर कपल सोशल मीडिया पर अक्सर अपने रोमांटिक पलों और साथ बिताए लम्हों को शेयर करता है.

मिखाइलो ने टोक्यो 2020 (आयोजित 2021 में) में 1500 मीटर फ्रीस्टाइल में रजत और 800 मीटर फ्रीस्टाइल में कांस्य जीता था. वहीं, मरिना ने लॉन्ग जंप में पांचवां स्थान हासिल किया. खेल, प्यार और ग्लैमर- तीनों को साथ लेकर यह कपल यूक्रेन की पहचान बन चुका है. इस जोड़े को यूक्रेन का 'स्पोर्ट्स पावर कपल' कहा जाता है.

मरिना की भावनाएं

AIU के फैसले से पहले मरिना ने अपनी पीड़ा साझा की थी- 'मैं अब दो मोर्चों पर नहीं लड़ सकती,अपना ईमानदार नाम बचाने की जंग और अपने निजी जीवन की जद्दोजहद. यह थका देने वाला है, दिल और शरीर दोनों को तोड़ देता है. कभी-कभी परिवार और खुद की सेहत को पहले रखना जरूरी होता है.'

Advertisement

उन्होंने साफ कहा, 'मैं गुनाह स्वीकार नहीं करूंगी. मेरी इंसानियत और मेरी इज्जत मेरे लिए किसी भी सजा से बड़ी है.'

अब आगे की छलांग

अब सबकी नजरें उनके उस बड़े इंटरव्यू पर हैं, जिसमें वह अपनी कहानी खुलकर सुनाने वाली हैं. खेल के ट्रैक पर जो एथलीट छलांगों से तालियां बटोरती थी, अब उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगानी होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement