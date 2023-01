Hockey World Cup 2023: जर्मनी ने 17 साल बाद जीता वर्ल्ड कप खिताब, शूटआउट में बेल्जियम को दी मात

जर्मनी ने पुरुष हॉकी विश्व का खिताब 2023 का खिताब जीत लिया है. भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने गत चैम्पियन बेल्जियम को शूटआउट में 5-4 से मात दी. रोमांचक फाइनल में निर्धारित समय के बाद दोनों टीम 3-3 से बराबर थी जिसके चलते मुकाबला शूटआउट में गया. जर्मनी का यह तीसरा वर्ल्ड कप खिताब है और उसने खिताबी जीत के मामले में ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड की बराबरी कर ली.

जर्मनी ने इससे पहले 2002 और 2006 में भी खिताब जीता था. पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक खिताब जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम दर्ज है जिसने चार बार ट्रॉफी अपने नाम की है. जर्मनी के लिए निर्धारित समय में निकलास वेलेन (29वें मिनट), गोंजालो पेइलाट (41वें मिनट) और कप्तान मैट्स ग्रेमबुश (48वें मिनट) ने गोल दागे. बेल्जियम की ओर से फ्लोरेंट वेन ओबेल फ्लोरेंट (10वें मिनट), टेंगास कोसिन्स (11वें मिनट) और टॉम बून (59वें मिनट) ने स्कोर किया.

