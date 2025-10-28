बिना कुछ कहे हिसाब बराबर... गुकेश ने उसी नाकामुरा को हराया जिसने फेंका था उनका मोहरा

विश्व शतरंज चैम्पियन डी गुकेश ने ‘क्लच चेस: चैम्पियंस शोडाउन’ के पहले दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए बढ़त हासिल की. यह एक शॉर्ट रैपिड टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, हिकारू नाकामुरा और फैबियानो कारुआना भाग ले रहे हैं.

पहले राउंड में गुकेश को कार्लसन के खिलाफ 1.5–0.5 से हार मिली, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए दूसरे राउंड में नाकामुरा को 1.5–0.5 से हराया और तीसरे राउंड में कारुआना को 2–0 से मात दी. पहले दिन के अंत में गुकेश 4 में से 6 अंकों के साथ शीर्ष पर रहे. कार्लसन 3.5, नाकामुरा 3 और कारुआना 1.5 अंकों के साथ उनके पीछे रहे.

Check out the final moments of Gukesh beating Hikaru Nakamura with the Black pieces at Champions Showdown! pic.twitter.com/RqgW6WtCZ9 — ChessBase India (@ChessbaseIndia) October 27, 2025

दरअसल, कभी एक प्रदर्शनी मैच में हिकारू नाकामुरा ने जीत के बाद गुकेश का किंग पीस (राजा मोहरा) दर्शकों की ओर फेंक दिया था. वह पल काफी विवादों में रहा. लेकिन इस बार गुकेश ने बिना कुछ कहे, बिना किसी इशारे के उसी प्रतिद्वंद्वी को बोर्ड पर मात दे दी. सेंट लुइस में चल रहे ‘क्लच चेस: चैम्पियंस शोडाउन’ के पहले दिन भारतीय विश्व चैम्पियन ने नाकामुरा को 1.5–0.5 से हराकर यह दिखा दिया कि जवाब हमेशा शब्दों से नहीं, चालों से दिया जाता है.

Advertisement

गुकेश और नाकामुरा के बीच खेले गए उस मुकाबले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.

HIKARU THROWS A PIECE TO THE CROWD TO CELEBRATE THE USA 5-0! @GMHikaru



What an event!! 🔥👏 @CheckmateUSAIND pic.twitter.com/LGnM8JLulJ — Chess.com (@chesscom) October 5, 2025

कुछ हफ्ते पहले दोनों खिलाड़ी ‘चेकमेट: यूएसए बनाम इंडिया’ नामक प्रदर्शनी मुकाबले में आमने-सामने आए थे. उस समय नाकामुरा ने जीत के बाद गुकेश का किंग पीस उठाकर दर्शकों की ओर फेंक दिया था, जिसे बाद में एक स्टेज्ड एक्ट बताया गया. हालांकि, उस दौरान कई शतरंज प्रेमियों और भारतीय प्रशंसकों ने इसे खेल भावना के खिलाफ बताया था.

नाकामुरा ने बाद में सफाई देते हुए कहा,'यह कोई अपमान नहीं था… अगर यह किसी गंभीर टूर्नामेंट जैसे कैंडिडेट्स में होता, तो कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं करता. चाहे वो कार्लसन हों, हांस नीमन, अनीश गिरि या मैं खुद'

गुकेश ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत बने रहे. नाकामुरा ने मजाक में कहा था कि अगली बार हारने पर वे ‘बॉलीवुड गाना’ गाएंगे, लेकिन गुकेश ने हमेशा की तरह संयम दिखाया.

‘क्लच चेस: चैम्पियंस शोडाउन’ सेंट लुइस चेस क्लब, मिसौरी (अमेरिका) में (25 से 30 अक्टूबर तक) खेला जा रहा है. इसमें नौ राउंड (कुल 18 गेम) होंगे, जो तीन डबल राउंड-रॉबिन के रूप में खेले जाएंगे. हर चरण में अंक और इनामी राशि बढ़ती जाएगी जैसे, दूसरे दिन के मुकाबलों में दोगुने अंक मिलेंगे.

Advertisement

कुल $4,12,000 (करीब ₹3.63 करोड़) की इनामी राशि में $3 लाख से अधिक स्टैंडिंग प्राइज के तौर पर रखे गए हैं. शीर्ष चार खिलाड़ियों को क्रमशः $1,20,000 (₹1.06 करोड़), $90,000 (₹79 लाख), $70,000 (₹62 लाख) और $60,000 (₹53 लाख) मिलेंगे. इसके अलावा, हर राउंड-रॉबिन में जीत पर बोनस इनाम भी मिलेगा — $1,000, $2,000 और $3,000 तक.



---- समाप्त ----