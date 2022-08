Commonwealth Games 2022 LIVE: बॉक्सिंग में गोल्ड की उम्मीद, नीतू गंघास ने फाइनल में बनाई जगह

बॉक्सिंग में भारत को अब एक गोल्ड की उम्मीद जगी है. यह उम्मीद नीतू गंघास ने फाइनल में पहुंचकर बनाई है. नीतू ने 45kg-48kg (मिनिममवेट) कैटेगरी के सेमीफाइनल में कनाडा की प्रियंका ढिल्लन को शिकस्त दी. दोनों के बीच यह मैच एक मिनट तीस सेकंड तक चला.

NITU IN FINALS! 🎉👏



A 🔥 display from our 🇮🇳 pugilist as she outclass her 🇨🇦 opponent to win by RSC (R3) and book her berth in the Finals of the 48kg category. 💪🥊