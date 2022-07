Aishwary Pratap Singh Tomar: ऐश्वर्य तोमर का निशानेबाजी में कमाल, चांगवन शूटिंग वर्ल्ड कप में लगाया गोल्ड पर निशाना

Aishwary pratap singh tomar: भारत के स्टार युवा निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने शनिवार को कमाल कर दिया. उन्होंने आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड पर निशाना साधा. ऐश्वर्य ने 50 मीटर थ्री पॉजिशंस स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया.

तोमर ने हंगरी के जलान पेकलर को 16-12 से पछाड़कर पोडियम में शीर्ष स्थान पर कब्जा किया. वह क्वालिफिकेशन दौर में भी 593 अंक के स्कोर से शीर्ष पर रहे थे.

भारतीय खेल प्राधिकरण ने भी की तारीफ

वहीं हंगरी के अनुभवी इस्तवान ने कांस्य पदक जीता. रैंकिंग राउंड में तोमर ने पहली दो नीलिंग एवं प्रोन पॉजिशंस स्पर्धा में परफेक्ट स्कोर बनाया, लेकिन अंतिम स्टैंडिग पॉजिशंस में अपने सभी सात अंक गंवा बैठे.

एक अन्य भारतीय चैन सिंह सातवें स्थान पर रहे. भारतीय खेल प्राधिकरण ने तोमर की जीत के बारे में ट्वीट करते हुए कहा, ‘‘भारत के लिए गोल्ड. टोक्यो ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने चांगवन में आईएसएसएफ निशानेबाजी 2022 विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता.

GOLD for 🇮🇳



Tokyo Olympian Aishwary Pratap Singh Tomar wins 🥇at the @ISSF_Shooting 2022 World Cup, Changwon



Tomar defeated 🇭🇺's Zalan Peklar 16-12 to clinch the 🥇 he also finished at the top position in Qualification round with a score of 593



Many congratulations Champ!! pic.twitter.com/e7MkxtOTM6