Wanindu Hasaranga IPL 2022: वानिंदु हसारंगा ने बाउंड्री पर पकड़ा कमाल का कैच, लेकिन कन्फ्यूजन में उछाल दी गेंद

इंडियन प्रीमियर लीग 2022 के एलिमिनेटर मुकाबले में कई रोमांचक पल देखने को मिले. लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी, उस वक्त रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के वानिंदु हसारंगा ने फील्डिंग का ऐसा नज़ारा पेश किया जिससे हर कोई हैरान रह गया.



लखनऊ की पारी के दसवें ओवर में जब हर्षल पटेल की बॉल पर दीपक हुड्डा ने थर्ड मैन पर शॉट खेला. यहां खड़े वानिंदु हसारंगा ने दौड़कर एक शानदार कैच लपका, लेकिन वह बाउंड्री के करीब थे और कैच लपकते हुए नीचे गिर गए.

