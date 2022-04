Virat Kohli Golden Duck: ‘करियर खत्म...’, पहली बॉल पर आउट हुए किंग विराट कोहली, भावुक हुए फैन्स

Virat Kohli Golden Duck: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पूर्व कप्तान और टीम इंडिया के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली 19 अप्रैल को हुए मुकाबले में गोल्डन डक का शिकार हुए. आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ विराट कोहली बिना खाता खोले हुए पहली बॉल पर ही आउट हो गए.

विराट कोहली की खराब फॉर्म लंबे वक्त से चल रही है, जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बाद अब आईपीएल में भी दिखने लगी है. विराट कोहली का पहली बॉल पर आउट होकर जाना और मुस्कुराते हुए पवेलियन निकलने का एक्सप्रेशन वायरल भी हो रहा है.

वहीं, किंग कोहली के इस तरह आउट होने पर फैन्स काफी निराश दिखे. सोशल मीडिया पर तुरंत विराट कोहली नंबर-वन ट्रेंड बन गए और उनके वीडियो, तस्वीरें और स्कोर तेज़ी से वायरल हो गए.

If I was with you there, I'll be with you here❤❤#ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/06FKqGgXsG — 🇮🇳𝑨𝑽🏏 (@cricketArnav) April 19, 2022

Still Love You King.❤️. Feeling sad for this mann...🥺💔

When luck doesn't go in your way.#ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/AUprJZg4w7 April 19, 2022

विराट कोहली के आउट होने पर फैन्स के अलग-अलग रिएक्शन आए. जिसमें स्टेडियम में एक महिला ने अपना चेहरा ढक लिया, जबकि कई मीम्स सोशल मीडिया पर वायरल हुए. कुछ फैन्स ने लिखा कि विराट कोहली को ऐसे देखकर दिल टूटता है. लगता है कि किंग का करियर खत्म हो गया है.

आपको बता दें कि विराट कोहली पिछले पांच साल में पहली बार गोल्डन डक का शिकार हुए हैं. दुष्मंता चमीरा की बॉल को प्वाइंट की ओर खेलने के चक्कर में विराट कोहली अपना कैच पकड़ा बैठे. विराट जब आउट हुए तो वह कुछ देर के लिए हल्का मुस्कुराए और फिर पवेलियन की ओर बढ़े.