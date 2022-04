Virat Kohli IPL 2022: कोहली लगातार गोल्डन डक पर आउट, फैन्स बोले- मुश्किल हालात में किंग को सपोर्ट की जरूरत

पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली का खराब फॉर्म है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा है. उनका यह खराब दौर इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है. कोहली शनिवार को लगातार दूसरे मैच में पहली ही गेंद (गोल्डन डक) पर आउट हुए. इस पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं.

हालांकि विराट कोहली के फैन्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लोगों से किंग कोहली को सपोर्ट करने की भी अपील की है. एक यूजर ने लिखा- इस मुश्किल हालात में विराट कोहली को सपोर्ट करें. वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा- इस मुश्किल हालत में विराट कोहली को एबी डिविलियर्स की जरूरत है.

पिछले 4 मैच में कोहली ने बनाए सिर्फ 13 रन

दरअसल, मौजूदा आईपीएल सीजन में विराट कोहली ने अब तक 8 मैच खेले, जिसमें 17 की खराब औसत के साथ सिर्फ 119 रन ही बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 41 और 48 रन दी दो पारियां खेलीं. इनके अलावा किसी भी मैच में 20 रनों का आंकड़ा तक नहीं छू सके. पिछले दो मुकाबलों में कोहली बगैर खाता खोले ही आउट हो रहे हैं. पिछले 4 मैच में कोहली ने सिर्फ 13 रन ही बनाए हैं.

Form is temporary class is permanent 🛐.! My hope towards the man is irreplaceable @imVkohli 🥺❤️.!#ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/TOtGntWxRN — Innocent Boyᴿᶜᴮ ❤️ (@Innocent_twetz) April 23, 2022

Fans cheer for Virat, and Virat Kohli has given flying kiss to all the fans. ❤ Bas ab issi se khus Rehna hai😢 #RCB #Virat #Kohli #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/w9T7PI1I9J — Lokesh Saini (@LokeshS97106421) April 24, 2022

विराट कोहली के सपोर्ट में उतरे क्रिकेट फैन्स

सोशल मीडिया पर हमेशा ही कोहली को ट्रोल करने वालों की संख्या ज्यादा होती थी, लेकिन इस बार कुछ अलग मामला है. फैन्स को भी लग रहा है कोहली वाकई खराब दौर से गुजर रहे हैं. ऐसे में उन्होंने सभी से सपोर्ट करने की अपील की, जिस पर उन्हें समर्थन भी मिल रहा है. इस बार ज्यादा से ज्यादा लोग कोहली को सपोर्ट में उतरते दिखाई दे रहे हैं.

Virat Kohli talking about batting with Brian Lara after today's match. pic.twitter.com/8yOP1qkqlm — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) April 23, 2022

I may not tell but I really miss Kohli centuries#RCBvSRH #ViratKohli𓃵 pic.twitter.com/vkjmbnG3Hv — SM (@dickjorsey) April 23, 2022

हैदराबाद टीम ने बेंगलुरु को 9 विकेट से हराया

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने शनिवार को अपना तीसरा मैच हारा है. यह टीम अब तक 8 में से 5 मैच जीतकर चौथे नंबर पर काबिज है. शनिवार को मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की पूरी टीम 16.1 ओवरों में 68 रनों पर ही सिमट गई. जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 ओवरों में ही एक विकेट गंवाकर 72 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया. अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 47 रन बनाए.

From scoring consecutive fifties to scoring consecutive golden ducks !

Virat Kohli came a long way in his career 🙂 pic.twitter.com/MsFaUbx0cJ — Akshat (@AkshatOM10) April 23, 2022