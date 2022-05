Sunil Gavaskar on Shimron Hetmyer: शिमरॉन हेटमायर की वाइफ पर कमेंट कर घिरे सुनील गावस्कर, फैन्स बोले- दूसरों की पत्नियों पर ऐसा भद्दा मजाक नहीं करते

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स (RR) ने शानदार जीत दर्ज और दूसरे नंबर पर रहते हुए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है. राजस्थान ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 5 विकेट से करारी शिकस्त दी.

इसी मैच में कमेंट्री कर रहे भारतीय लीजेंड सुनील गावस्कर ने राजस्थान टीम के प्लेयर शिमरॉन हेटमायर की पत्नी निरवानी पर एक ऐसा कमेंट किया, जिससे हर तरफ उनकी जमकर आलोचना हो रही है. फैन्स ने इसे भद्दा कमेंट करार दिया.

दरअसल, मैच में राजस्थान टीम 151 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी थी. इसी दौरान टीम ने 15 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 104 रन बना लिए थे. क्रीज पर वेस्टइंडीज के प्लेयर शिमरॉन हेटमायर और रविचंद्रन अश्विन मौजूद थे. हेटमायर क्रीज पर आने वाले नए बल्लेबाज थे. राजस्थान टीम को जीत के लिए 30 बॉल पर 47 रनों की जरूरत थी. इसी दौरान गावस्कर ने मजाकिया अंदाज में हेटमायर की पत्नी को लेकर भद्दा कमेंट कर दिया.

निरवानी पर क्या कमेंट किया गावस्कर ने?

कमेंट्री के दौरान गावस्कर ने कहा, 'शिमरन हेटमायर की पत्नी ने डिलिवर कर दिया है. क्या हेटमायर अब राजस्थान के लिए डिलिवर करेंगे?' दरअसल, हेटमायर की पत्नी ने 10 मई को ही बच्चे को जन्म दिया है. तब हेटमायर अपनी पत्नी के साथ ही मौजूद थे. सब कुछ ठीक होने के बाद हेटमायर दोबारा भारत आए और टीम के साथ जुड़कर ग्रुप स्टेज का अपना आखिरी मैच खेला. हालांकि हेटमायर मैच में कुछ खास नहीं कर सके औऱ 6 रन बनाकर आउट हो गए.

"Shimron Hetmyer's wife has delivered, will he deliver now for the Royals".



Sunil Gavaskar such a shameless guy 🤮 — Nikhil Rajput (@CricCrazyNikk) May 20, 2022

Sunny G comments is more worst than this year’s umpiring 😠 #CSKvsRR #SunilGavaskar — J🍁 (@jenzbenzy) May 20, 2022

कोहली की पत्नी पर भी कमेंट कर चुके गावस्कर

ऐसा पहली बार नहीं है, जब गावस्कर ने किसी प्लेयर की वाइफ पर विवादास्पद कमेंट किया हो. इससे पहले आईपीएल 2020 के दौरान भी गावस्कर ने विराट कोहली की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पर कमेंट किया था.

तब उन्होंने कोहली के फॉर्म को लेकर तंज कसा था, जिसके बाद अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर लंबा-चौड़ा पोस्ट लिखकर सुनील गावस्कर के बयानों की आलोचना की थी. बाद में गावस्कर ने सफाई देते हुए कहा था कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है.

We’ve had enough of #SunilGavaskar’s commentary. So cringe and utterly bad to the core. @BCCI @IPL — Shouri Piratla (@ShouriPiratla) May 20, 2022

" Hetmyer's wife has delivered & now will he deliver for the Royals ??"



Such a shame for Cricket world Sunil gavaskar as a commentator is.#CSKvRR #AskRavi — चाचाजी (@Chacha__Nehru) May 20, 2022

फैन्स ने लगाई गावस्कर की क्लास, जमकर ट्रोल किया

गावस्कर का यह कमेंट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है. फैन्स ने गावस्कर को कमेंट्री से हटाने की भी मांग की. एक यूजर ने गावस्कर को नसीहत देते हुए कहा कि वह इस तरह दूसरों की पत्नियों पर भद्दा कमेंट करना छोड़ दें.

यूजर ने विनम्र लहजे में कहा, 'सुनील गावस्कर सर, एक प्रोफेशनल खेल में आप दूसरों की पत्नियों पर कमेंट करके मजाकिया बनने की कोशिश क्यों करते हो?'