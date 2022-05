RCB vs LSG IPL 2022: कोहली-डिविलियर्स भी जो नहीं कर सके, रजत पाटीदार ने किया, बना डाला IPL में रिकॉर्ड

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2022 सीजन में बुधवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच एलिमिनेटर मुकाबला खेला गया. इसमें आरसीबी के स्टार प्लेयर रजत पाटीदार का तूफानी अंदाज देखने को मिला. उन्होंने नाबाद शतक जड़ते हुए आरसीबी को 14 रनों से जीत दिलाई.

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी आरसीबी ने 86 रनों पर तीन विकेट गंवा दिए थे. ऐसे समय में नंबर-3 पर बैटिंग करने आए रजत पाटीदार ने अपने पैर जमाए और ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए शतक जमा दिया. इसी के साथ उन्होंने IPL इतिहास में एक बड़ा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

प्लेऑफ में शतक लगाने वाले पहले अनकैप्ड प्लेयर

रजत पाटीदार IPL प्लेऑफ में शतक लगाने वाले पहले अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं. इससे पहले कोई भी अनकैप्ड प्लेयर यह उपलब्धि हासिल नहीं कर सका है. यदि IPL में ओवरऑल शतक की बात करें, तो इसमें रजत चौथे अनकैप्ड प्लेयर हैं. इससे पहले अनकैप्ड प्लेयर रहते हुए देवदत्त पडिक्कल, पॉल वल्थाटी, मनीष पांडे और शॉन मार्श भी IPL में सेंचुरी लगा चुके हैं.

First uncapped player to score a century in the #PlayOffs. ✅

Joint fastest century in #IPL Playoffs. ✅

Fastest century in #IPL2022. ✅



RISING up to the occasion and owning the stage. 🔥#PlayBold #WeAreChallengers #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/mcU9QH4VeS